Az alapító cégek is kiállnak a szombathelyi gépészmérnök-képzés mellett

A szombathelyi duális gépészmérnök-képzés hat alapító nagyvállalata közös nyilatkozatban fogalmazta meg, hogy egyöntetűen kiáll a képzés mellett.

Az elmúlt időszakban a helyi balliberális sajtóorgánumok arról írtak, hogy komoly bajban van a gépészképzés a szombathelyi egyetemen. Úgy tűnik, hogy ezek téves információk voltak. Lapunkhoz eljuttatták a gépészmérnök-képzés alapító vállalatainak állásfoglalását az ügyben, melyet változtatás nélkül közlünk. Az állásfoglalás a TDK Hungary Components Kft., az Ivy Technology AMS Hungary Kft., a BPW-Hungária Kft., az Aptiv Services Hungary Kft., a Schaeffler Savaria Kft. és az Opel Szentgotthárd Kft. közös álláspontját tükrözi:

„A gépészmérnök-képzésben résztvevő nagyvállalatok rengeteg erőforrást fordítottak a képzés elindítására, és az azóta csatlakozott cégekkel együtt a fenntartásba, illetve a képzés népszerűsítésére egyaránt.

A cégek részéről mindez az anyagi szerepvállaláson túl komoly szakmai munkát is jelentett és jelent ma is, hiszen a nagyvállalatok munkatársai oroszlánrészt vállaltak az egyetemi tananyag kidolgozásában, a gyakorlati oktatás rendjének kialakításában, és a szakmai képzés lebonyolításában azóta is. Emellett a vállalatok minden évben jelentős mennyiségű pénzt, időt és energiát biztosítanak arra, hogy a továbbtanulás előtt álló diákok és szüleik megfelelő információk birtokában hozzanak döntést a fiatalok jövőjéről.

Pontosan látjuk azt a tendenciát, hogy a továbbtanuló diákok összlétszáma országos szinten évről-évre csökken. Ez nem csak a műszaki pályára jelentkezők létszámában mutatkozik meg, de a teljes magyarországi felsőoktatásban megfigyelhető. A gépészmérnök szakra idén felvételt nyertek száma Szombathelyen annak ellenére is csak kis mértékben csökkent, hogy országos szinten a gépészmérnök szakokra első helyen jelentkező diákok száma 2019-ről 2020-ra mintegy felére esett vissza. A vállalatok számára rendkívül fontos, és maguk is sokat tesznek azért, hogy a szombathelyi mérnökképzés minősége magas szinten maradjon. Egyetértünk az egyetem azon célkitűzésével, amely a mennyiség helyett a minőséget állítja középpontba. Büszkék vagyunk arra, hogy a közreműködésünkkel zajló képzésbe Szombathelyre az ELTE idén országosan a második legmagasabb pontszámmal vette fel a gépészmérnök-hallgatókat. Miközben az egyetemek országos szinten azon az áron igyekeznek fenntartani a hallgatói létszámot, hogy a ponthatárokat jelentősen csökkentik, addig a szombathelyi gépészmérnök képzésre felvett hallgatók minősége közel azonos létszám mellett idén tovább javult, hiszen a hozzánk jelentkezett gépész hallgatók átlagpontszáma az előző évi 347 pontról idén 370 pontra emelkedett! Üdvözöljük azt is, hogy az angol nyelvű gépészmérnök alapképzés két évvel ezelőtti sikeres elindítása után 2020. szeptemberében kettős diplomás európai elit mesterképzés indul Szombathelyen az ipar 4.0 területén.

Az eddig végzett két évfolyamból szinte minden végzős diák szombathelyi vállalatoknál helyezkedett el, mindannyiuk rendkívül magas minőségű munkát végez vállalatainknál. Mind hallgatóinkkal, mind az eddig végzett és ma már nálunk dolgozó diákokkal, akik ma már kollégáink, messzemenőkig elégedettek vagyunk.

Ezért is nehezen indokolhatók Németh István volt rektorhelyettes legutóbbi nyilatkozatai, hiszen a fent leírt tényekkel volt egyetemi vezetőként neki is tisztában kell lennie. Szavai nem csupán rombolóak az eddig vele együtt végzett munkára nézve, de nem egyeznek a valósággal sem.

Meggyőződésünk, hogy a régió és Szombathely fejlődése szempontjából a gépészmérnök-képzés fenntartása és fejlődése elengedhetetlen. Ezért kérjük a képzésben érintetteket, a diákokat, a szülőket, az oktatókat, az egyetem volt és jelenlegi munkatársait, a város vezetőségét, valamint a kormányzat helyi képviselőit, hogy velünk együtt egyöntetűen álljanak ki, és tegyenek a gépészmérnök-képzés hosszú távú minőségi működése mellett, hiszen hitünk szerint magas szintű a műszaki tudás a régió gazdasági erősödésének egyik legfontosabb motorja. A hat alapító nagyvállalat egyöntetűen kijelenti, hogy a szombathelyi gépészmérnök-képzés hosszú távú támogatásunkat élvezi.

Aláírók: TDK Hungary Components Kft. Ivy Technology AMS Hungary Kft BPW-Hungária Kft. Aptiv Services Hungary Kft. Schaeffler Savaria Kft. Opel Szentgotthárd Kft.

A szombathelyi önkormányzat egy rövid közleményt juttatott el lapunkhoz az üggyel kapcsolatban:

Szombathely MJV Önkormányzata és a városvezetés is fontosnak tartja, valamint lehetőségeihez képest anyagilag is támogatja az ELTE-Savaria Egyetemi Központban oktatott gépészmérnök-képzést.

Folyamatosan egyeztetünk az egyetemmel, illetve a térség gazdasági szereplőivel is, hogy a szombathelyi gépészmérnök-képzés az eddig megszokott magas szinten maradhasson és hogy minél több lehetősége legyen a városunkban végzett hallgatóknak a helyi gazdasági társaságoknál elhelyezkedni, kamatoztatni tudásukat.