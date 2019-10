Baba és kutya egy lakásban? – Szakember válaszolt

Fokozottan ügyeljünk a higiéniára az újszülött ellátásakor, ha kutyát tartunk a lakásban. Míg korábban úgy gondolták, hogy ha korán kerül kutya, macska közelébe a csecsemő, az allergiára hajlamosít, mára ez a nézet megdőlt.

Olvasónk fordult hozzánk: levelében az újszülöttek immunrendszerének kialakulásáról kérdezett és arról, vajon ártalmas-e, ha egy néhány napos-hetes kisbaba az utcán sétáltatott kutyával érintkezik a lakásban. A környezetében látott példa riasztotta el olvasónkat, szemtanúja volt annak, hogy egy családi kedvenc rendszeresen összeugrálja a szoptatós párnát és az ágyat, amelyre rákerül a kisbaba tiszta paplana, ruhácskája. Kíváncsiak voltunk dr. Pölöskey Péter házi gyermekorvos véleményére.

A szülés utáni hat hétben, a gyermekágyas időszakban az ajánlás szerint érdemes korlátozni a látogatók fogadását. Mi köze ennek a baba immunrendszeréhez? Az újszülött immunrendszere még nem tökéletes, védtelen a környezeti hatásokkal és fertőzésekkel szemben, és ez nem csak az első hetekre vonatkozik, hanem az első életévre. A születés után az anyatejben meglévő összetevőknek köszönhetően elkezd erősödni az immunrendszer, a belső védelem helyes táplálással erősíthető. Az érés időszaka az első és a második életév: ekkor tanulja meg az immunrendszer, hogyan kell a káros baktériumokat felismerni, hogy később távol tarthassa vagy elpusztíthassa őket.

Dr. Pölöskey Péter megerősíti ezt: – Egy újszülött immunrendszere bizonyos fokig éretlen, másrészt az anyától kapott védettséget. Célszerű, hogy élete első hónapjaiban leginkább az édesanyjával és a családtagokkal maradjon közelségben. Az anyától sok „jó baktériumot” és olyan immunanyagokat kap, amelyek segítik immunrendszere érését. A kint sétáltatott, de a lakásba is beengedett kutyákon lehet kosz, baktériumok, vírusok – így a néhány hetes-hónapos csecsemők jobb, ha nem kerülnek közvetlen kontaktusba velük, se a macskával, papagájjal. Az észszerűség határain belül nem javasolt tehát a közelség, de a gyermekorvos szerint túl sem kell lihegni a dolgot.

Ha alaposan megmossuk a kezünket szappannal, mielőtt a babát ellátjuk és az újszülött közvetlen dolgait – mondjuk a játékát, pelenkáját – az állat nem rágogatja, és nem csorgatja az ágyba a nyálát, akkor a kutya nyugodtan maradhat a házon belül is. Annál is inkább, mert mára megdőlt az az elképzelés, hogy ha egy csecsemő nagyon korán macska, kutya közelében van, az allergiára hajlamosít. Sőt lehet, hogy a kedvencek közelsége az allergia szempontjából bizonyos fokú védőhatást is kifejt, mondja a szakember.

Ha tehát a gyermekkel való foglalatoskodás előtt a kutyának enni adtunk, vagy megsimogattuk, mossunk kezet, de ennél többre nincs szükség.

Az első időkben a gyermek úgyis leginkább a kiságyában van, olyan helyeken, ahol a kutya nem fordul meg. Később azonban, amikor már mászik, jön-megy, illúzió azt gondolni, hogy ha a kutya benn van a házban, akkor nem szedi össze ő is, ami az állaton megtalálható. Az orvos hangsúlyozza még: a baleset-megelőzés szempontjából fokozottan kell figyelni arra, hogy egy kisgyermek – legyen egy- vagy akár négy-öt éves – soha ne maradjon egyedül egy kutyával. Nem biztos ugyanis, hogy felismerik az állat reakcióit, nem tudják, hol a játék vége, ugyanígy a kutya sem biztos, hogy megfejti ezeket.