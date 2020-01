Bajnokok Ligája: a Brindisit látja vendégül a Falco KC

A kosárlabda Bajnokok Ligája 13. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kedden 18 órakor az olasz Brindisi gárdáját látja vendégül.

A Falco az elmúlt hetekben gyengébben teljesített a nemzetközi porondon, előző három BL-meccsét elbukta. Kikapott a Zaragozától (70-77), a Bonntól (77-91) végül a Besiktastól (79-83) is. Utóbbi vereségével nehéz helyzetbe került a magyar bajnok, ugyanis már csak matematikai esélye maradt arra, hogy továbbjutást érő helyen, a legjobb négy között végezzen a csoportban. A Brindisivel novemberben csapott össze, akkor szoros meccsen, 92-98 arányban maradt alul idegenben. Egyébként az olasz rivális is hullámzóan teljesít a BL-ben, három vesztes meccs (Bonn, Dijon, Besiktas) után az előző játéknapon 93-91-re gyűrte le a vendég PAOK gárdáját – idegenben még nem tudott nyerni. A Falco és a Brindisi is öt győzelemmel, hét vereséggel a háta mögött várja a szombathelyi mérkőzést. A Brindisi jól teljesít hazája bajnokságában, 12 győzelemmel, hét vereséggel a negyedik a 17 csapatot felvonultató tabellán, előző három meccsét megnyerte. Egy jó formában lévő ellenfél vár tehát a Falcóra.

– Az előző három BL-mérkőzésünket elvesztettünk, de nem játszottunk rosszul, a Zaragoza és a Besiktas elleni vereségünk után például nem tudtam elmarasztalni a fi úkat – fogalmazott Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Természetesen mindig lehet javulni, fejlődni és minden vereségből lehet tanulni – a reményeim szerint sikerült előrébb lépnünk az elmúlt fordulókhoz képest. Matematikai esélyünk még van a továbbjutásra, és amíg él a remény, addig harcolni fogunk. Nem kell szégyenkeznünk az eddigi teljesítményünk miatt, megfeleltünk a BL kihívásainak. És még nincs vége a sorozatnak. A Brindisi veszélyes, kellemetlen ellenfél. Gyorsan játszik, nagyon jó támadásban, remekül oldja meg az egy-egy elleni játékot. Ennek megfelelően kell védekeznünk. És támadásban is szeretnénk kevesebb hibával játszani, mint az elmúlt hetekben. Szeretnénk mi diktálni a tempót, nekünk kell irányítani a meccset. Tudjuk, hogy mit kell, mit kellene játszani – de a lényeg az, hogy győzni akarunk! Bízom a csapatomban. Teljes a keretünk. A Falco szombaton az Oroszlány vendégeként játszik bajnokit. A szurkolók kedden korlátozott számban még hozzájuthatnak oroszlányi belépőhöz a hármas számú, 16.30- kor nyitó jegypénztárban.