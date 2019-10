Balázsy nem vitázik

Sajtótájékoztatón jelentette be Balázsy Péter, a Fidesz szombathelyi polgármesterjelöltje, hogy a továbbiakban nem folytat tárgyalásokat, nem vesz részt a polgármesterjelölti vitán. Szerinte az ellenzék a témát hangulatkeltésre, politikai hisztériakeltésre használta.

A múlt héten egyeztettek Nemény András stábjával a részletekről, ami után nyilvánosságra is került néhány információ – ezek viszont mind hamisak – állítja Balázsy. Szerinte az Éljen Szombathely! jelöltje nem vitázni szeretne, hanem hangulatkeltést folytat.

A kiszivárgott információkkal ellentétben – állítja Balázsy – Lovass Tibor személyét Nemény András javasolta a vita levezetésére. A másik javaslata a moderátor személyére a Zalaegerszegi Televízió vezetője lett volna, akiről időközben kiderült, az ellenzéki jelölt évfolyamtársa volt.

A Fidesz jelöltje azt mondta, arra készült, hogy meghatározott programpontok mentén vitázhatnak a város jövőjéről, de jelen helyzetben úgy látja, ellenfeleiben erre nincsen hajlandóság.

Balázsy véleménye szerint a vitának ilyen formában nincs értelme, a városnak értelmes párbeszédre van szüksége. Békét és konszenzust szeretne teremteni a legfontosabb kérdésekben.

Megjegyezte: ettől a ponttól kezdve nem folytat tárgyalásokat a vitáról, helyette inkább arra koncentrál, hogy minél több szombathelyivel vitathassa meg személyesen az amúgy már régóta nyilvános programját. Az ellenzék pedig folytassa egymás között ezt a beszélgetést, nélküle – tette hozzá.

Közben Balázsy Péter az alábbi posztot tette közzé facebook oldalán:

„Nemény András miatt hiúsult meg a szombathelyi választási vita

Egyértelműen kiderült, hogy a szocialista ellenfelemnek esze ágában sem volt értelmes vitát folytatni, csak egy újabb lehetőséget látott arra, hogy gyalázkodhasson. Nincs ebben semmi meglepő, ezt teszi hónapok óta, így próbálva meg népszerűséget szerezni.

A szocialista jelölt a vita feltételeivel kapcsolatban becsapta a szombathelyieket, köztük engem is, ezzel újra nyilvánvalóvá vált, hogy nem akar vitázni. Ugyanúgy, mint a Szombathelyi TV-ben megrendezett színjáték esetében, saját emberét kívánja moderátornak delegálni. Korábban Lovass Tibort maga javasolta a vita vezetésére, most pedig ennek is az ellenkezőjét állítja. Jól látszik, hogy egyedül nem mer vitázni, a másik ellenzéki jelölt mögé bújik, akivel kezdetek óta összehangolt kampányt folytat.

Nemény András tudja, hogy nem áll jól a választási küzdelemben, ezért próbál a vita körüli felhajtással esélyes jelöltnek látszani. Utolsó esélye egy nyilvános botrány, ez is előrevetíti, hogy milyen közéletet szeretne a jövőben. Botrányt akar csinálni, minden szakmaiságot nélkülöző, politikai sárdobálást szeretne rendezni, én ebben viszont nem leszek partner.

Nemény András újabb hazugságai miatt hiúsult meg a vita. Szombathelynek nem parttalan gyalázkodásra, hanem békére és fejlődésre van szüksége. Én a vita helyett továbbra is a szombathelyi polgárokkal találkozom, a szombathelyi emberekért dolgozom.”