Beregi és sárközi keresztszemesek Vasváron

Díszpárnák és keresztszemesek címmel nyílt kiállítás a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény vasvári telephelyén.

A kézimunkákat készítők és gyűjtők egyaránt adtak anyagot a gazdag tárlathoz. Barka Gyuláné, Boda Istvánné, Cseh Éva, Járfás Sándorné, Mézga Gizella, Nagy Antalné, Nagy Lajosné, Palatinné Wippich Hajnalka, Tóthné Várnagy Mária Zsuzsanna terítőket, díszpárnákat, lakásoknak otthonosságot adó textíliákat bocsátottak a kiállításrendezők rendelkezésére.

Nagy Antalnénak több kézimunkája is látható és megcsodálható a kiállításon. Elárulta: már gyermekkora óta mindennapjai része a kézimunkázás, most sem tud csak úgy tétlenül várakozni, televíziózni sem. Mindig van a keze ügyében varrni-, hímezni való. A keresztszemes téma kapcsán is volt bőven mit adnia a tárlat számára. Azt mondta: az egyik legnehezebb ebben, hogy számolni kell az öltések helyeit.

Hibázni nem szabad, mert akkor nem jön ki a minta, odafigyelést igényel a kézimunkázásnak ez az ága is. Beregi, Rákóczi-, sárközi keresztszemes minták sorjáznak a kiállítás terítőin, díszpárnáin. A keresztszemes hímzés alapvetően a fonal x-öltéséből áll, ez a múlt század óta változatlan szabály. Ami változó, hogy manapság a keresztszemes hímzést panama vagy kongré alapanyagra készítik, amelyeken a szálszámolás sokkal könnyebb, mint a sűrű szövésű vászon- és pamutanyagoknál, amely korábban volt népszerű és jellemző a falusi háztartásokban. A kiállításon a modern anyagok és a régi vászonszőttesek használatára egyaránt van példa.

Nagy Antalné sorban mutatta az általa készített díszpárnákat, terítőket. Az egyik legérdekesebb az a kézi szőttes volt, amelyre keresztszemes hímzéssel varrt virágmintákat. Egykor az ilyen terítők a mosdóállványokra kerültek, most a kiállítás különleges dísze az egyik darab. A keresztszemes hímzés máig megőrizte népszerűségét, ugyanakkor át is értékelődött. Egyrészt megmaradtak a régi, hagyományos motívumok, másrészt viszont egy teljes textiliparág fejlődött ki a modernebb igények kielégítésére, új minták létrehozására. Megjelentek azok a programok, amelyekkel egy képet a kongré alapanyagra nyomtatják, így bárki elkészítheti a saját, egyedi mintáját – erre is van példa a tárlaton. Mézga Gizella például a rumi kastély és a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény vasvári épületének képét is elkészítette keresztszemes kézimunkával.

A Díszpárnák és keresztszemesek című kiállítás még nyitva tart a nagyközönség előtt.