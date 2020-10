Berobbant a járvány Szentpéterfán – Hárman meghaltak

Negyvenre emelkedett a fertőzöttek száma szerdán, közülük hárman életüket vesztették. A településen egyetlen kisbolt kivételével gyakorlatilag minden zárva van. A nap nagy részében kihalt a falu, üresek az utcák. Igaz, nincs is hová menni, bezárt a templom, a bölcsőde, a kultúrház, a bolt, a kocsma és az étterem is, ám az élet mégsem állt le, és erről szerda délelőtt személyesen is meggyőződtünk. Kevéssel dél előtt érkeztünk, mivel tudtuk, sokan ilyenkor viszik a helyben főzött ebédet az amúgy zárva tartó, de erre az időszakra ideiglenesen mégis kinyitó kocsmából.

Több falubelivel is sikerült beszélnünk, akik elárulták, nagyjából két hete kezdődött a baj, egyre többen lettek betegek, számuk azóta is folyamatosan nő, szerdára virradóra már negyven fertőzöttről beszéltek, miközben múlt szombaton még csak 17 embernél igazolták a fertőzést. Úgy tudjuk, a járványnak már három áldozata is van, közülük ketten szerdán haltak meg. Rengetegen vannak karanténban, pontos számot ugyan nem tudni, de mentővel sokszor házról házra járnak tesztelni, állítólag volt, hogy egy nap húsz tesztet is megcsináltak. Most már mindenki kezdi komolyan venni a járványt, miközben többek szerint ez eleinte még nem volt így.

– Az emberek félnek – ezt már Nyul Edit mondta, aki a falu egyetlen nyitva tartó kisboltjában szolgálja ki a vásárlókat. Ő is aggódik, attól fél, megfertőzi a családját, mégis kitart, mert nem lehet teljesen bezárkózni, és a falu lakosainak is biztosítani kell az ellátást. Ezt kérte tőlük a polgármester is – tette hozzá.

Skrapitsné Jurasits Ágnes a település Face­book-oldalán szerdán kétségbeesett üzenetben próbálta otthon maradásra bírni a lakosokat. „A Covid-járvány Szentpéterfán kritikus méreteket öltött, halottaink vannak. Kérem, hogy mindenki maradjon otthon, csak halasztást nem tűrő esetben hagyják el az otthonukat.” A település vezetője egyébként már október 22-én kelt bejegyzésében is erre kérte a szentpéterfaiakat, azóta pedig sokat romlott a helyzet. A polgármestert kerestük telefonon, de nem akart nyilatkozni, mert mint mondta, most tényleg nagy a baj, és rengeteg a tennivaló. Annyit azért elárult, az önkormányzatnál minden tőlük telhetőt megtesznek a járvány megállításáért.

Tóth András a boltba igyekezett, amikor megszólítottuk. Szerinte nehezíti a járvány megfékezését, hogy sokan, akiknek egy egész családot kell eltartaniuk, úgy érzik, nem tehetik meg, hogy enyhe tünetek esetén otthon maradjanak. Náluk – tette hozzá – szerencsére egyelőre mindenki jól van.

A fertőzöttek között van viszont Várhelyi Tamás plébános, az atyát telefonon értük el. Mint elmesélte, nála október 14-én jelentkeztek a leginkább lázzal, tompa fejfájással járó tünetek, de a helyzethez képest jól van, sőt már szabadulhatott volna is a karanténból, ám mivel nem érzi még tökéletesen a szagokat és az ízeket, a Nemzeti Népegészségügyi Központ orvosával egyeztetve úgy döntöttek, csütörtökig mindenképpen várnak. Megtudtuk azt is, hogy szentmise élőben, a templomban október 18-án volt utoljára, és a kialakult helyzetre való tekintettel nem lesz nyilvános mise sem a mostani, sem a következő héten. A kritikus helyzet miatt a szombaton esedékes bajnoki focimeccset sem helyben játsszák majd. A megyei II. osztályban szereplő Szentpéterfai SE ugyanis a polgármester kérésének eleget téve és azzal egyetértve saját költségén Szombathelyre viszi a mérkőzést, így kerülve el, hogy a faluban 150-200 fős tömeg verődjön össze.

