Biciklis bortúra – Felvonulás helyett a Kőszegi Szüreten

Idén a járványveszély miatti a Kőszegi Szüret rendezvényei is másként valósultak meg. Kimaradtak a nagy tömegeket vonzó programok. Nem volt nagyvásár a Jurisich téren, a szüreti felvonulást sem tartották meg és a nagy rendezvénysátor sem épült fel. Program így is volt bőven, főként a helyi civil szervezetekre építettek.

Bizonyára sokaknak hiányoztak a kőszegi őszből az évek óta megszokott szüreti programok. Mert milyen jó is kicsit tülekedni a vásári forgatagban, araszolni a sorban valamelyik híres borászat standja előtt, meg versengeni a legjobb nézőhelyekért a szüreti felvonulás útvonala mentén. Sajnos a járvány sok mindent átrajzolt az elmúlt fél évben. Sokan aggódtak az időjárás miatt is, de szerencsére csak a péntek esti programot kellett zárt térbe költöztetni és a szombat reggelre tervezett bortúrát halasztották el délutánra.

A Kőszegi Kerékpáros Egyesület idén hirdette meg első alkalommal a Seregélyfütty elnevezésű kerékpártúrát a szüret jegyében. Az augusztusi Gyárfütty kupa kerékpárversenyre utalva most is arra buzdították a résztvevőket, hogy a régi szüreteket meg-

idéző öltözékben, és lehetőleg a legöregebb bicajokon érkezzenek. Ezúttal nem is versenyről volt szó, hanem egy vidám borkóstolós bringatúráról. Jöttek is többen retró szüretelős öltözékben, öreg Csepel-gyártmányú bicikliken. A 10 km-es útvonalba fél távnál is be lehetett csatlakozni. A hegy levét három pincészetnél is megkóstolhatták. Jártak a Pogány-völgyben a Mohás úton, a Király-völgyben és a Kálvária oldalában a Napos-tetőn.

A fúvószenekarokat sem kellett teljesen nélkülözni, a kőszegieken kívül, a csepregi és a szentgotthárdi fúvósok színesítették a prog-

ramot.