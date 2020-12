Biciklis utánfutóval érkezett a kámi Mikulás

MozduljunKám Mikulásától 1993 óta töretlenül minden évben ajándékcsomagot kapnak a faluban lakó gyerekek 14 éves korig.

Az idén különlegesen érkezett a Mikulás, ugyanis biciklis utánfutóval tekerte végig a falut, benne az 55 csomag, és így jutott el minden gyerekes házhoz. Az érkezést kolomp, csengő, zeneszó jelezte, a kiosztásban krampuszai segítették. A „kámi csodára” sokan kijöttek a kapuikba, akár felnőttek vagy elszármazott unokák és rokon gyerekek is. Mikulásnak ő hozzájuk is volt egy-egy kedves szava és akivel csak találkozott, azt szaloncukorral meg is ajándékozta. Öröm, hogy mennyi embernek tudtak az arcára mosolyt csalni, meglepetést szerezni.