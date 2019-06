Bolti eladókat keresnek egész Európában: mindenhol hiány van

Rengeteg bolti eladót keresnek szerte Európában, a legnagyobb hiány messze Németországban van, de Ausztria is várja azokat a munkavállalókat, akik beállnának a pult mögé.

Magyarországon 2019 első negyedévében csúcsra futott a kereskedelemben a munkaerőhiány, de a tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy több uniós országban hasonló a helyzet – írja a blokkk.com.

Az Európai Bizottság szakportálján (EURES) tovább nőtt a bolti eladói állásokat kínáló felhívások száma júniusban, az év elejéhez képest. A jelenleg kínált 78 ezer eladói állás kilenc százalékkal több a januárinál.

A legtöbb eladót – több mint 40 ezret – továbbra is Németországban keresik, ugyanakkor ez a szám 9 ezerrel kisebb az év elejinél, bár így is toronymagasan a legtöbb. A magyar álláskeresők számára a közelsége miatt vonzó Ausztriában is hiány van eladókból, a korábbiakhoz képest nem is kicsi, hiszen nőtt a boltos munkaerőt kereső felhívások száma, ami jelenleg hétezer fölött van.

Nagy a megugrás most Franciaországban is, ahol több mint 9 ezer eladó hiányzik a boltokból. A kelet-európai térségből is keresnek eladókat szép számmal, például Csehországból, Romániából kétezer feletti számban, de a lengyel boltosok is ezt megközelítő szinten hirdetnek az uniós portálon. Ha valaki pénztárosnak menne szívesebben, az több mint kilencezer álláslehetőség közül válogathat, de keresnek még ezer benzinkutast, 1800 házaló ügynököt, vagy éppen hétezer utcai és piaci árust.