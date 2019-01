Celldömölk 40: a városi rang fejlődésre kötelez

Színvonalas monstre programmal ünnepelte meg Celldömölk szombaton, hogy 40 évvel ezelőtt megkapta a városi rangot: mint kötelezvényt a folyamatos fejlődésre. A születésnap alkalmából díszpolgárrá fogadták Várszegi Asztrik pannonhalmi főapátot, aki a bencések bölcsességét és derűjét is magával hozta Celldömölkre.

Reggel a Mária-kegytemplom­ban – amely a szomszédos bencés kolostorral együtt már évszázadokkal ezelőtt megalapozta a település városi rangját – ünnepi szentmisével kezdődött meg a születésnap: Székely János megyés püspöknek Várszegi Asztrik volt pannonhalmi főapát segédkezett. Aztán az ünneplők átvonultak a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár színháztermébe, amely csordultig megtelt az alkalomra. A meghívott vendégek között köszöntötték mások mellett Ágh Pétert, a térség országgyűlési képviselőjét, Harangozó Bertalan kormánymegbízottat, dr. Tiborcz János dandártábornokot, Vas megye rendőrfőkapitányát. A műsort a celli Liszt Ferenc Vegyeskar alapozta meg Orbán György Óda a városhoz, illetve Búcsúzás Kemenesaljától című – Berzsenyi versére komponált – kórusművével, Süle Ferenc vezényletével. Nagy ováció fogadta Koncz Gábor színművészt, aki versekkel készült, és nagy örömmel fogadta el a meghívást: amint a színpadon is elmondta, „celldömölki lányt vett feleségül”.

Fehér László polgármester ünnepi beszédében emlékeztetett arra, hogy a városépítést nem lehet befejezni, viszont a 40. születésnap is arra figyelmeztet: Celldömölkön minden adottság megvan ahhoz, hogy Magyarország és az Európai Unió közösségében a lehetőségeit kiaknázó kisváros lehessen. A polgármester az eredményeket sorolva – tősgyökeres celldömölkiként – utalt arra is: gyerekként a sport révén tanulta meg, hogy mit jelent lokálpatrótának lenni, 1994 óta pedig önkormányzati képviselőként, 17. éve az itt élők akaratából polgármesterként tesz meg mindent szülővárosa fejlődéséért. Fehér László nemcsak a város korábbi vezetőinek fejezte ki köszönetét, hanem a térség jelenlegi országgyűlési képviselőjének, Ágh Péternek is, aki egyebek mellett sokat tett azért, hogy a belvárosi bencés kolostor – visszakerülvén az egyházhoz – működhessen.

Várszegi Asztrik volt pannonhalmi főapát díszpolgári laudációjában pedig nagy hangsúlyt kapott az a közreműködés, amelynek révén a kolostor sorsa megnyugtatóan rendeződött; az ellentételezésből pedig fölépülhetett a modern városháza Celldömölkön. Ebben elévülhetetlen érdemei vannak Kiss Péter szocialista politikusnak is; aki szintén a város díszpolgára.

– Zavarban vagyok a szeretettől, pedig a szeretettől nem szabad zavarba jönni – e szavakkal fogadta Várszegi Asztrik a nagy ünneplést „újonnan ajándékba kapott polgártársairól”.

Ágh Péter országgyűlési képviselő a celli embereknek a szülőföldhöz való ragaszkodását emelte ki beszédében, hozzátéve, hogy „minden itt élő ember része a város fejlődésének, politikai hovatartozásra való tekintet nélkül”. A tágabb kontextust tekintve hangsúlyozta: „Sok még a feladat, de hazánk egyre jobban teljesít.” A fejlesztéseket sorolva aláhúzta: a kormánynak fontos Celldömölk.

A jubileumon városi kitüntetéseket adtak át.