Civil információs napot tartottak a megyeházán

A Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága munkatársai tartottak előadásokat tegnap Szombathelyen. A vasi civil szervezetek a Nemzeti Együttműködési Alap aktualitásairól és aktuális lehetőségeiről hallhattak a megyeháza dísztermében.

Idén 5,9 milliárd forint állt rendelkezésre, jövőre 7,7 milliárd forintot tudnak igényelni a civil szervezetek a Nemzeti Együttműködési Alaptól – egyebek között erről is beszélt dr. Kecskés Péter, a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya főosztályvezetője. A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) idei pályázatai kapcsán hangsúlyozta: nemcsak működtetni szeretné az alapot a Miniszterelnökség, hanem az előrelépés a cél.

A szakmai irányítás elsősorban aktivizálást szorgalmaz: legyenek kezdeményezőek a civil szervezetek. Az idei NEA-pályázati eredmények már mutatják ezt az irányt. Az aktivitásban jeleskedik Vas megye – mutatta a megyékre bontott számsort. Példaként a normatív támogatásra benyújtott országosan összesen 659 pályázatot említette, azoknál 3 százalék alatti volt a formailag nem megfelelő pályázat, ami a civil szervezetek rutinját is jelzi. Vas megyéből egyébként nem volt „hibás” pályázat, amelyik szervezett beadta, az nyert is.

A sikerrel megvalósított, országra szóló programokról is beszélt dr. Kecskés Péter. Kiemelte az áprilisban rendezett első civil véradást, amely országos összehasonlításban is nagy sikerrel zajlott Vas megyében, és lesz folytatása. Újdonságot is említett: jövőre várhatóan bővül a civilek napja, szakmai igény nyomán terveznek, szerveznek újdonságot, de annak részletei egyelőre nem nyilvánosak.

A civilek aktivitása kapcsán hangsúlyozta, hogy a szervezetek számára a megfelelő szolgáltatásokhoz megfelelő centrumra van szükség: ez Vas megyében adott, elégedettek a Hegypásztor Kör, mint a Vas Megyei Civil Információs Centrum címbirtokosa munkájával.

Jogi szempontból nézve mintegy 53 ezer civil szervezet működik Magyarországon, Vas megyében 1898 civil szervezetet tartanak nyilván – ezeket a számokat már dr. Kisida Tamás sorolta. A Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya jogi referense elmondta azt is, hogy tavaly 277 pályázatot adtak be vasi civilek a NEA-hoz, a pályázatok között 257 volt érvényes és azok között szinte minden második nyert.