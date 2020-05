A határzár két oldalán – Vasi családokat választ el a vírus, most már találkoznának

Mindkét oldalon panaszkodnak már a járvány ügyi helyzet miatt lezárt határra, amely családokat és párokat is szétválaszt.

Horváth István halogyi polgármester azt mondja, Ausztriában dolgozó, nem ingázó magyar állampolgárok kérdezik tőle, mikor látogathatnak haza:

– Családtagok, szülők, gyermekek, nagyszülők és szerelmesek nem találkozhattak hat-nyolc hete egymással. Egy petíció is indult az ügyben.

Az aláírások száma már meghaladja az ezret, és az aláírók nem csak határhoz közeli településekről valók. Az online ívbe írt megjegyzésekből kiderül: egy asszonynak a férje ragadt Ausztriában, itthon várja két kisgyerekkel, egy másik aláíró párja felvidéki, több mint egy hónapja nem látták egymást. Felsőőrből azt írja valaki, minden szerette Szombathelyen van. Egy kőszegi nő azért írta alá, mert a fiuk Bécsben lakik, fájlalja, hogy nem láthatják.

– Megérdeklődtem, egy negatív koronavírusteszt-eredménnyel kiengednék az embert, de visszafelé tizennégy napos házi karantén várna rá. Az osztrák oldalon úgyszintén. Eközben az ingázók naponta szabadon jöhetnek-mehetnek, hétfőtől az érettségizők is annak minősülnek. Akkor miért ne lehetne a kint élő magyaroknak is ezt a státust megadni? Már az üzletemberek is utazhatnak szabadon, csak a családok vannak továbbra is szétszakítva – mondja Horváth István polgármester, aki azt is hozzáfűzi: fontos lenne a koronavírus-gyorstesztek elfogadása mindkét oldalon.

A kőszegi Nyilas László fia Ausztriában lakik, optikusnak tanul, most fejezte volna be, de a járvány miatt elcsúsztak a vizsgái, ráadásul költözött, nem tudtak kimenni, hogy segítsenek neki. Több mint két hónapja nem látták, kimarad a családi ünnepekből is:

– Hiányzik a fiam. Megértem, hogy nem lehet utazgatni, de valami megoldás kellene a családtagok számára is, például útvonalengedély, kétnapos kinntartózkodási engedély – mondja az édesapa. Az érintettek szeretnék, ha megengednék a határátlépést a nem ingázóknak is.