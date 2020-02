Csokipénzükkel segítenek a sárvári Nádasdys diákok a szívbeteg gyermekeken

Huszonhét hatodikos fogott össze, hogy segítsenek szívbeteg gyermekeken azzal, hogy lemondanak a húsvéti csokipénzükről: felajánlásukkal mobil beteg ellenőrző monitorok beszerzéséhez járultak hozzá.

Február elején tett közzé felhívást közösségi oldalán a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet: gyűjtést indítottak, hogy négy mobil ellenőrző monitort tudjanak vásárolni az egészségügyi intézmény kis betegei számára. Tájékoztatásuk szerint azt szeretnék, ha a szívműtött gyermekeken kórházban való tartózkodásuk idején egy olyan kicsi, állapotukat ellenőrző készülék lenne, amelynek képernyőjén folyamatosan szemmel tarthatók alapvető élettani funkcióik, szükség esetén pedig figyelmeztetnek azok elfogadható értékektől való eltérésére.

A központi nővérállomáson elhelyezett monitoron az orvosok, nővérek nyomon követhetnék az ápoltak adatait. A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány indította el közösségi oldalán a gyűjtést az úgynevezett központi telemetriás rendszer megvásárlására. A rendszer ára összesen nyolcmillió forint, jelenleg kétmillió forint körüli összeg hiányzik még a megvásárlásához.

Vas megyében a sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolában is felfigyeltek a kezdeményezésre, és ahhoz a 6. b osztály csatlakozott először: felajánlották, hogy lemondanak húsvéti csokijukról, és az abból összegyűlt összeggel hozzájárulnak az eszközök megvásárlásához. – Az osztályból az egyik szülő hívta fel a figyelmemet, hogy van egy ilyen lehetőség. Szülői értekezleten felvetettem; mindenki támogatta az ötletet. Másnap a diákokkal is megbeszéltük: ők is azonnal rábólintottak – mondta el az előzményekről az osztályfőnök, Gömböcz Endréné.

Megtudtuk azt is, hogy a gyerekek minden karácsonykor és húsvétkor kapnak kisebb ajándékcsomagot, csokit a szülőktől, amelyet az osztálypénzből vásárolnak meg nekik. Idén a húsvéti édesség árát nemes célra ajánlották fel. – Arról, hogy a szeretet milyen fontos az életünkben, többször beszéltünk az osztályfőnöki órákon, most pedig ezzel a felajánlással azt tanulják meg a gyerekek, hogy adni jó – tette hozzá. A tanárnő az idei tanévben vette át az osztályt, ez az első kezdeményezés, amely mellé álltak, de nem az utolsó: folytatni fogják, ha lesz hasonló lehetőség.

Szeretnék, hogy a szívbeteg gyerekeknek is részük legyen sok élményben

– Az iskola nemcsak tanít, nevel is. Ha adódik egy alkalom, hogy egy közösségért meg tudunk nyilvánulni, tudunk érte valamit tenni, a kollégáim azonnal az ügy mellé állnak. Bízom abban, hogy példa lesz több gyermek és osztály számára a tettük. Büszke vagyok rájuk, mert bár ez nem hatalmas összeg, hanem egy önzetlen, emberi gesztus a részükről, hogy tesznek másokért – emelte ki Lakat Attila igazgató. Nemcsak a tanárok, szülők lelkesek, hanem a fi atalok is. Pónácz Liza szerint a csoki ára nekik nem nagy összeg, viszont akár életet is menthet azzal, hogy a kórház sok kisebb összegből meg tudja vásárolni a készülékeket, amelyekért a gyűjtés kezdődött.

– Szerintem azért jó, hogy segítettünk a gyerekeknek, mivel előttük az élet, ki kell élvezniük a gyermekkort, a játszás örömét, ebben szerettünk volna segíteni nekik – mondta Bolla Annabell. Baldauf Zalán számára ez volt az első alkalom, hogy részt vett jótékonysági akcióban. – Nekünk is megvan az esélyünk, hogy felnőjünk és játsszunk sokat, szeretnénk, hogy

a szívbeteg gyerekeknek is részük lenne sok ilyen élményben – mondta el. Herczog Őri Zolna is boldogan segített, úgy fogalmazott: apróbb összegekkel, összefogással nagy dolgokat lehet elérni. Soponyai Réka pedig bízik abban: még sokan segítenek a példájukkal a készülék megvásárlásához.

A 6. b osztályfőnöke saját Facebook-oldalán adott hírt a gyűjtésükről, és egyben biztatott más oktatási intézményeket is, hogy minél többen segítsék a kardiológiai intézetet a cél elérésében. Aki csatlakozna a kezdeményezéshez, a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány bankszámlájára küldhet összeget: Budapest Bank 10102086-1454400200000006, IBAN: HU 6610102086-14544002.