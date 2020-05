Csökken a járvány intenzitása, a jövő héten kinyitnak az iskolák Szlovéniában

Tovább csökken a járvány intenzitása Szlovéniában, a héten újraindul a tömegközlekedés és az egészségügy, a jövő héttől pedig kinyitnak az iskolák.

Pénteken már csak négy új fertőzöttet regisztráltak Szlovéniában és egy beteg halt bele a koronavírus betegségbe. Ezzel 1454 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, hárman pedig meggyógyultak. A muravidéki régióban a fertőzöttek száma 188 volt.

Szombati rendelkezés szerint újraindulhat az összes egészségügyi és fogorvosi ellátás. A betegek csak telefonon előre egyeztetett időpontban érkezhetnek a vizsgálatra. Mielőtt bemennek az egészségügyi intézménybe, kézfertőtlenítést kell végezniük, lázmérésen esnek át, és ki kell tölteniük egy egészségügyi kérdőívet.

A kormány döntése értelmében mától újraindulhat Szlovéniában a menetrend szerinti és a különjáratos autóbusz-közlekedés. A buszokon is oda kell figyelni a továbbra is érvényben levő megelőző intézkedésekre, így elengedhetetlen a kézfertőtlenítés, a távolságtartás és a maszk viselése. Jegyet a buszokon egyelőre nem lehet vásárolni, csak a nagyobb állomásokon vagy az interneten.

Május 18-ától, jövő hétfőtől újra működni kezdenek az óvodák és az iskolák. Az óvodai csoportokban életkortól függően 8, illetve 10 gyermek tartózkodhat, az óvónőknek ajánlott a maszk viselése. Az iskolapadba jövő hétfőn egyelőre az első harmadba járó diákok ülnek vissza, egy héttel később pedig a kilencedikesek. Az osztályok tíz-, illetve tizenöt fős csoportokra osztva tanulhatnak. Továbbra is érvényben van az az április 12-i rendelkezés, hogy a külföldről Szlovéniába érkezőknek hétnapos karantént kell letölteniük. Kivételt képeznek az ingázók, a munkavégzés céljából érkezők, az áruszállítók vagy akik egy napon belül átutaznak az országon.