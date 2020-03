Egyetlen vasi határátkelőn sem engedték be kedden este 18 óra után a kamionokat Ausztriából

Olvasóink kedden este jelezték, hogy Bucsunál, Rábafüzesnél és Kőszegnél sem engedik át az Ausztriából Magyarországra tartó kamionokat.

Ezzel kapcsolatos kérdéseinkkel telefonon az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatához fordultunk, ahol azt az információt kaptuk, hogy a rendőrség hivatalos honlapján elérhetők a határátkeléssel kapcsolatos információk. A honlapon található térkép szerint azonban még Bucsunál, Kőszegnél és Rábafüzesnél is átléphették volna a határt az Ausztriából Magyarországra tartó kamionok. 22 óra után írásban is elküldtük kérdéseinket az ORFK kommunikációs szolgálatához, ahol a türelmünket kérték a válaszadásig. Éjfélig vártunk, akkor sikerült beszélnünk egy szombathelyi kamionsofőrrel, aki kedden 16 órakor ment át Bucsunál Ausztriába. Elmondta: a határon semmilyen információt nem kapott arról, hogy este nem tud visszajönni. Graz környékére ment, ahol pótkocsit cserélt, majd jött volna vissza. Bucsunál azonban nem engedték át: ott tudta meg, hogy kedd 18 órától az Ausztriából Magyarországra tartó kamionok sem léphetik át a határt. Azt mondták neki, Hegyeshalomnál jöhet be Magyarországra. Szerencsére tájékozódott, és miután megtudta, hogy Hegyeshalomnál majdnem ötven kilométeres a sor, visszament a Graz környéki telephelyre, megette a szendvicseit, és ott várja meg, hogy szerdán reggel autóval érte menjenek.

Szerettük volna megtudni, hogy mikortól milyen szigorítások léptek életbe a magyar-osztrák határon, és erről hogyan tájékoztatták az érintetteket, ám 0 óra 14 percig nem kaptunk választ kérdéseinkre.

Felvételeink kedden 18 óra előtt a rábafüzesi határátkelőnél készültek. Akkor még ott is bejöhettek a kamionok.