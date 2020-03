Életbe lépett a kijárási korlátozás– Kollégáink több szombathelyi boltnál is körülnéztek

Magyarországon ma lépett életbe az április 11-ig tartó kijárási korlátozás, melynek egyik pontja a 65 év felettieket is érinti.

Az új rendelet szerint szombattól április 11-ig csak az idősebb korosztály, vagyis a 65 év felettiek látogathatják 9 és 12 óra között az élelmiszerüzleteket, gyógyszertárakat és piacokat.

Oladon, 9 óra után a két nagyobb élelmiszerbolt előtt biztonsági őrök álltak és fordították vissza azokat a vásárlókat, akik láthatóan 65 év alattiak voltak. Ha nem tudták eldönteni valakinek az életkorát, megkérdezték, csak ezután engedték be a vevőt.

A Körmendi útnál lévő hipermarket esetében kollégánk arról számolt be, hogy az odalátogatók közül körülbelül minden ötödik vásárló 65 év alatti. Megszólított több vevőt is, akik azt mondták, hallottak az új rendeletről, de a korukat ténylegesen nem ellenőrzi senki. Néhányan félreértelmezték a rendelet üzenetét, úgy vélik, vége a járványnak, mert korábban arra ösztönözték őket, hogy maradjanak otthon, most pedig nem kell otthon maradniuk, még bevásárolni is mehetnek.

A bolthoz tartozó parkolóról fotósunk pénteken és szombaton ugyanabban az időben, 10.50-kor készített képeket, melyek magukért beszélnek.