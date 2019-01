Érdemes körülnézni: ünnepek után sem konganak az ürességtől az üzletek

Az ünnepek után is sokan keresték fel az üzleteket, javarészt a karácsonyi ajándékok cseréjét kérték az osztrákok. Elkezdődtek az ünnepek utáni leárazások is: a boltokba 30-40-50 százalékos kedvezményekkel vonzanák a vásárlókat, nem ritka azonban a 70-75 százalékos leértékelés sem. Tessék ellenőrizni: aki nem hiszi, járjon utána!

Az ünnepek után sem konganak az ürességtől az üzletek Ausztriában. Oberwartban néztünk körül, mire számíthatnak azok a hazánkfiai, akik a szomszédba igyekeznek a hétvégén.

A város végén található bevásárlóközpontban nem hagyott alább karácsony és újév között a forgalom, s a német nyelvű beszéd mellett jócskán lehetett magyar szavakat is elcsípni a boltokban. Míg az ünnepek előtt az ajándéknak valóra vadásztak az emberek, most már azok cseréje vagy a leárazások jelentik az indíttatást az üzletlátogatásokra. Ha méret vagy bármilyen más probléma miatt szükséges a karácsonyi ajándék visszavitele a boltba, érdemes sietni, ugyanis bár akadnak helyek, ahol két hetet is adnak az ajándékcserére, vannak olyanok is, amelyek rövidebb határidőt húznak meg: a jogszabályok lehetővé teszik, hogy az üzletek döntsék el, meddig cserélik vissza az árut.

Egyre inkább tapasztalható a vásárlókhoz való hozzáállás változása: a legtöbb esetben enyhültek a boltvezetők, akkor is kicserélik a terméket, ha az indok mindössze a nem tetszés – a kereskedő jóindulatára azonban nem célszerű alapozni az akciót, a legjobb, ha kéznél van a blokk, a csomagolás, és a címke is megtalálható például a ruhaneműn. Ha a termék hibás, jelezni kell a jótállásra vonatkozó igényt: a hibás árut ilyenkor megjavíttatják, kicserélik, vagy pedig visszafizetik az árát.

Online áruházban kéthetes határidővel végzik el a cserét vagy a pénzvisszafizetést, sőt, indokolni sem feltétlenül szükséges az erre vonatkozó igényt. Ha már ünnepnapok, érdemes megjegyezni a 2019-es ausztriaiakat, ezeken ugyanis zárva tartanak az üzletek: január 6., vasárnap – vízkereszt; április 22., hétfő – húsvéthétfő; május 1., szerda – munka ünnepe; május 30., csütörtök – áldozócsütörtök; június 9., hétfő – pünkösd; június 20., csütörtök – úrnapja; augusztus 15., szerda – Nagyboldogasszony napja; október 26., szombat – az örökös semlegesség ünnepe; november 1., péntek – mindenszentek; december 8., vasárnap – Szűz Mária szeplőtelen fogantatása; december 25–26., szerda, csütörtök – karácsony. Ausztriában egyébként érdemes nagyon ügyelni az úgynevezett ablaknapokra is, ezek olyan alkalmakat jelentenek (általában hétfőt vagy pénteket), amikor az ünnepnap keddre vagy csütörtökre esik: az ablaknapokon ugyanis szintén nem fogadnak vásárlókat a boltok.

