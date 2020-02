Európa-bajnok az Európa-bajnoknak

Az OB I-ben szereplő AVUS szakmai igazgatója 21 éve lett aranyérmes a magyar válogatottal.

A pénteki AVUS-OSC (7-11) OB I-es bajnoki előtt Bánfi Péter elnök, valamint két fiatal, Doma Máté és Horváth Richárd mellett dr.Vincze Balázs szakmai igazgató adta át az AVUS vízilabdacsapatának ajándékát a 21 év után Európa-bajnoki címet nyert magyar válogatott két tagjának, Manhercz Krisztiánnak és Erdélyi Balázsnak.

Az ajándékozás érdekessége, hogy az ideit megelőzően utoljára Eb-aranyat nyert csapat tagja volt dr. Vincze Balázs is! Az AVUS szakmai igazgatója 1999-ben a magyar válogatottal Firenzében nyert Eb-t, sőt azt megelőzően két évvel, tehát 1997-ben Sevillába is felért Európa trónjára a magyar válogatott. A nemzeti tizenegynek akkor is tagja volt dr. Vincze Balázs.