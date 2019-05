Ez lesz az 54. Savaria táncverseny – Eddig 23 országból 56 páros nevezett

Az idei lesz az 54. Savaria Nemzetközi Táncverseny a tánc fővárosában. A nagy múltú rendezvény részleteiről a sportházban beszéltek a szervezők.

Ismertté tette Szombathely nevét a világban a legrégibb hagyományokkal bíró táncverseny, június 1-jén az idén is összegyűlnek a sport legjobbjai. A tánc egészség – elegancia, összeszedettség, gyönyörű mozgás jellemzi, fogalmazott dr. Puskás Tivadar polgármester a tegnapi sajtótájékoztatón. A WDSF Senior Tíztánc Világbajnokság és WDSF World Open Latin bajnokság rendezésének egyik újdonságaként Parais István, az Agora igazgatója új szakmai közreműködőként a Lorigo Táncsport Egyesületet jelentette be.

Tegnapig 23 ország 56 párosa nevezett a világbajnokságra és világkupára. Zsámboki Marcell, a Magyar Táncsport Szakszövetség elnöke szerint ennél még több nevezőre lehet majd számítani.

Tavaly óta gondolkodtak, mivel lehetne megújítani a rendezvényt, színesíteni a palettát. Az idén a felnőttek mellé a junior és az ifjúsági korosztályt is bevonták. És mivel a táncversenyen ott lesznek a seniorok is, összesen öt kategóriában hirdettek nemzetközi versenyt.

A kiemelt a WDSF World Open felnőtt kategóriája – két páros a világranglista ötven legjobbja között szerepel, ők a délutáni programba kapcsolódnak be. A 21 pontozó 16 országból érkezik majd, közülük van, aki versenyzőként táncolt a Savaria táncversenyek valamelyikén. A rendezvény névadó szponzora az idén is a Schaeffler Savaria Kft., hivatalos díjszállítója pedig a Herendi Porcelánmanufak­túra Zrt.