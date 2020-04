Fagylaltárusítás tilalom idején – A szombathelyi polgármestert kérdeztük

Negyedik alkalommal tartott élő online fogadóórát péntek délután dr. Nemény András polgármester.

A tájékoztató vendége ezúttal dr. Stánitz Éva korábbi megyei tiszti főorvos volt, aki a védekezést segítő tanács tagjaként vesz részt az önkormányzat és a kórház munkájában. Milyen módon tartatják be a hétvégén a fagylaltárusoknál a várakozásra előírt másfél méteres távolságot? – tette fel lapunk a kérdést a város első emberének. Elmondta: már húsvét előtt többen jelezték, hogy a fagylaltárusoknál kialakuló csoportok könnyen válhatnak a járvány terjedésének gócpontjává. A fagylalt utcai árusítását a Nébih állásfoglalása is kifejezetten veszélyesnek tartja. A múlt heti tilalom helyett most lehet fagylaltot árulni, de csak a szabályok betartatásával, ami az árusok felelőssége. Jó ötlet például felfesteni az előírt várakozási helyeket.

A rendőrség és a közterület-felügyelet is ellenőriz, a büntetési tétel 5 ezertől 500 ezer forintig terjed. Dr. Stánitz Éva hozzátette: jobb gyakorlatnak látja, ha nem tölcsérbe, hanem műanyag edénybe adagolva, elvitelre árusítják a fagylaltot. Ugyancsak lapunk kérdésére válaszolva dr. Nemény András elmondta: a Koronavírus Alap bankszámlájára eddig 8,7 millió forint érkezett be. Az alapból két nagyobb beszerzést valósítottak meg. Egymillió-hatszáznegyvenezer forint értékben a Markusovszky kórház sürgősségi osztálya számára monitorfigyelő kamerát vásároltak. Folyamatban van továbbá egy mobil lélegeztetőgép beszerzése, melynek ára 3 556 000 forint. Hangsúlyozta: az alapba gyűlő forrásokat a továbbiakban is kimondottan egészségügyi célra fogják fordítani.