Függetlenül mindenkitől?

Mennyire lehet független a Soros György alapítványa és a szocialista polgármester által támogatott portál? „A függetlenségnek ára van” – hirdetik kampányukban.

Adománygyűjtő kampányt indított a Nyugat Média és Világháló Egyesület által kiadott portál, amire Nemény András, Szombathely polgármestere közszereplőként is felhívta a figyelmet Facebook-oldalán: „Szükség van a szabad sajtóra, ezért fogom támogatni én is a Nyugat.hu-t” – írta a szocialista politikus. A városháza kommunikációs vezetőjétől megtudtuk, a támogatás nem a polgármesteri keretből várható.

A kérdés azért vetődött fel, mert idén kétszer is támogatta az önkormányzat a Kulturális és Civil Alapból az egyesületet, összesen 300 ezer forinttal. A civil szervezet beszámolóiból az is látszik, hogy a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítványtól rendszeres támogatást kapnak: 2017 óta összesen több mint 27 millió forinttal segítette a szerkesztőséget az alapítvány. Ez az egyesület teljes bevételének több mint 30 százalékát jelenti. Ahogy hirdetik: „[…] a függetlenségnek ára van.”

Nagy port kavart év elején, hogy hat év után letiltották dr. Szendrő-Németh Tamás blogját, és annak archívumát is törölték, miután a civil blogger a szombathelyi városvezetés több döntését is élesen bírálta.

Látható az is, hogy míg a korábbi szombathelyi városvezetés munkáját leginkább negatív színben mutatta be a portál, addig a jelenlegi, baloldali városvezetés tevékenységéről mértéktartó módon számol be. Sőt, egyre több pozitív önkormányzati hírt is megosztanak, a függetlenség zászlaja alatt.