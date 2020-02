Melyek a legveszélyesebb gyalogátkelőhelyek Szombathelyen? – Leteszteltünk néhányat (Videóval)

Olvasóink véleményére, és saját tapasztalatainkra hagyatkozva hat gyalogátkelőhelyet vizsgáltunk a vasi megyeszékhelyen.

A balesetek száma mellett a gyalogosgázolásoké is emelkedett Szombathelyen az utóbbi időben. Ennek apropójából a közösségi oldalunkon feltettünk egy kérdést olvasóinkat. Arra voltunk kíváncsiak, hogy szerintük vajon melyikek a vasi megyeszékhely legveszélyesebb gyalogátkelőhelyei. Rengetegen írtak, és kifejezetten sok hely jött szóba, amik közül megnéztünk néhányat, de csak azokat vizsgáltuk, ahol nincs jelzőlámpa. Szándékosan a késő délelőtti órákban jártuk a várost, hogy a lehető legkevésbé akadályozzuk a forgalmat. Mutatjuk a tapasztalatainkat:

Bagolyvár

Hozzászólásban sokan írták, és egyben panaszkodtak is a Bagolyvárnál lévő gyalogosátkelőre, ami a Brenner Tóbiás körúton ível át. Két hónapja éppen itt ütöttek el futás közben egy kétgyermekes anyukát. A déli órákban jártunk az átkelőhelynél, de már ekkor is sok autó közlekedett arra. Egy-egy gyalogos átjutása – még akkor is, ha siet – komoly torlódást okozhat. A Nárai útról érkező autók kikanyarodása sem egyszerű feladat erre, ráadásul, ha jobbra, kis íven kanyarodnak, akkor ott már egyből gyalogos léphet le. Egy határozottan veszélyes kereszteződésről van szó, ahol szintén jellemzően nagyobb sebességgel haladnak az autók, mint ami megengedett.

Bem József utca, Rohonci út

Szombathelyen az egyik, ha nem a legveszélyesebb gyalogátkelő hely a Rohonci út és a Bem József utca találkozásánál található. Naponta kifejezetten sok autó jár az említett útszakaszon, és mivel egy buszmegálló tövében helyezkedik el a város egy lakótelepi részén, ezért rengeteg gyalogos is használja. A helyzetet további tényezők is nehezítik. Egyrészről egy négysávos útról beszélünk, ahol jellemzően dinamikus tempóban autóznak a sofőrök. Másrészről a balra kanyarodás sem egyszerű a Bem József utcából a Rohoncira, utána pedig egyből érkezik a gyalogosátkelőhely. Amennyiben a belváros felől érkezünk autóval, nem könnyű észrevenni a jobb oldalról átkelni igyekvő gyalogost. Először a fák, majd a villanyoszlop, és végül egy tábla „takarja el” az átkelni igyekvőket. Nappal még viszonylag jól belátni, sötétedés után már a divatos fekete, vagy sötétkék kabátokat nem könnyű kiszúrni. Amikor arra jártunk, szinte azonnal átengedtek az autósok, viszont egy rövidebb kocsisor azért kialakult, pedig viszonylag gyors tempóban mentem át.

Haladás-pálya bejárata, Rohonci út

Kicsivel arrébb, a Haladás Sportkomplexum főbejáratánál lévő gyalogátkelőhely sem veszélytelen, sőt… Már Halálos baleset is történt ezen a helyszínen. Amikor ott jártunk a sofőrök többsége rendesen a gázpedálra lépett, el kellett telnie némi időnek, mire át tudtam menni. A közelebb eső két sávban megálltak az autók, de a másik kettőben gond nélkül mentek el előttem, miközben már szinte az átkelőhely felénél jártam. Ez a szituáció mindkét oldalon áthaladva előfordult. Veszélyes volt, ráadásul sok fiatal használja, akik a sportkomplexumba járnak edzeni.

Savaria Pláza, körforgalom

A bevásárlóközpont miatt Szombathely egy forgalmas csomópontjáról beszélünk, ahol rengeteg autó, biciklis, és gyalogos fordul meg nap mint nap. A körforgalom Brenner Tóbiás körúton lévő átkelőhelyét teszteltük. Ottjártunkkor sok gyalogos használta, és a körforgalomból kivezető utat keresztező fele jelentett inkább veszélyt. Ott ugyanis a sofőrök későn érzékelik a járdáról lelépőket, aminek a következtében a mögötte haladó két-három autónak is fékeznie kell. Ezek pedig már belógnak a körforgalomba. A kerékpárosok viszonylag kevés körültekintés után, meglepően gyors tempóban hajtottak rá az átkelőhelyre.

Thököly Imre utca, Fő tér

Szintén egy körforgalom közeli gyalogátkelőhely, melyet talán a Fő tér közelsége miatt a legtöbben használják a városban. Kifejezetten sokszor törték meg a forgalmat a gyalogosok, ezért néhány autó már inkább elhajtott az előttük lévőre „tapadva”, pedig akkor már szintén ott álltak az átkelő szélén az emberek. Külföldön, a nagyobb városokban bevett szokás, hogy ilyenkor jeleznek a gyalogosok, a jelzőlámpa átengedi őket, majd utána haladhatnak az autók, addig pedig a gyalogosok várnak.

Muskátli utca

Itt akár két gyalogátkelőhelyet is vizsgálhattunk volna, hiszen szintén több gázolás, sőt halálos baleset is történt ezen a részen. A Szent Imre herceg utca és a Muskátli út találkozásánál lévő körforgalmat elhagyva az első átkelőhelyet vizsgáltuk. Ezen a szakaszon 40 a megengedett sebességhatár, ezt azonban sokan szegték meg csak addig is, míg ott voltunk. Nehezítő körülmény, hogy a hangszigetelt falak miatt a gyalogos csak akkor látja az autósokat, mikor már az út széléhez ér. Természetesen ez fordítva is igaz. A falak mögött lakóövezet van egy füves térrel, ahol sokan a kutyájukat is sétáltatják. Erre különösen figyelni kell, hogy ne a kutya érjen előbb az átkelőhelyhez, mert a gazdája akkor még nem láthatja az útviszonyokat.