Halálos baleset, téli időjárás, légpisztollyal lövöldöző kamasz – ez történt februárban

Összegyűjtöttük február legolvasottabb cikkeit, mutatjuk a részleteket:

Arról már beszámoltunk, hogy melyek voltak azok az események januárban, amelyek leginkább érdekelték olvasóinkat. A 2018-as év múltidéző sorozatát a februári történésekkel folytatjuk. Az év második hónapjában jelentős mennyiségű hó esett Vas megyére, ami nehezítette a közlekedést, ezért a balesetek száma is megugrott. Olvasóink az időjárással foglalkozó cikkeinkre is nagy érdeklődést mutattak, de lássuk, hogy milyen események is történtek februárban.

Helyi kék hírek

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az év legrövidebb hónapja nem kezdődött jól, ugyanis február hetedikén halálos baleset történt Egyházasrádóc, és Balogunyom között. Egy Volkswagen típusú személyautó megcsúszott a havas úton, és keresztbefordult a szemből érkező kamion előtt, aminek a vezetője már nem tudta elkerülni az ütközést. A személyautó utasa a helyszínen életét vesztette, míg az autó sofőrjét súlyos sérülésekkel szállították a kórházba.

Helyi közélet

A népszerűségi listán második helyezett cikkünk már nem tragikus eseményről szól, de nem is egy olyan történet, amit az ember szívesen olvas a reggeli kávéja mellett, hiszen nagyobb baj is történhetett volna. Egy tizenhárom éves fiú, édesapja légpisztolyát vitte be a szombathelyi Bercsényi iskolába. Az első óra utáni szünetben ötször kilőtt az osztályterem nyitott ablakán a levegőbe az ebédlő fölé. Az egyik lövés az ablak melletti faburkolatot találta el, a diáktársak ekkor szóltak az ügyeletes tanárnak. Utólag kiderült, hogy a fiú egyébként nem számított problémás gyereknek, csak fel akart vágni az osztálytársai előtt, de ettől függetlenül is rendőrségi ügy lett belőle.

Időjárás

Sok ember várja a havat, de azért jóból is megárt a sok, szokták mondani. Ez a hóesésre is igaz különösen, ha még nagy széllel is társul. 2018 februárjában hóátfúvás miatt több utat is le kellett zárni megyénkben, cikkünkben erről tájékoztattuk olvasóinkat. Az emberek szeretnek informáltak lenni, főleg ha a megszokott életüket valamilyen esemény felborítja, ezért is volt népszerű a bejegyzés. A lezárás a Karakó-Jánosháza és a Mersevát-Kemenesszentmárton közötti útszakaszokat, valamint a Bucsu bekötőutat érintette.

Helyi sport

Népszerű volt az olvasók körében Hatos Gábor távozásáról szóló írásunk is. A Haladás VSE történetének legeredményesebb birkózója, az olimpiai bronzérmes Hatos Gábor 23 év után „szakított” nevelőegyesületével, és a Bp. Honvédban folytatta pályafutását. Klubja, és edzője is sajnálta, hogy távozott a népszerű birkózó, aki nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a későbbiekben még visszatér a HVSE kötelékébe.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS