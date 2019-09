Harmincéves testvérvárosi kapcsolatot is ünnepeltek a hagyományos kőszegi szüreten

Szombaton kora délután esőfelhők gyülekeztek, elmaradt a nagy attrakció, a felvonulás, a többi programot viszont megtartották: borból, fúvósmuzsikából, jókedvből is jutott bőven az idei kőszegi szüreten.

Nemzetközi fúvószenekari találkozó is zajlott hétvégén a szüret részeként. A szombati első programot, a vendégzenekarok Fő téri zenés fogadását részben az eső mosta. Délutánra is záporokat jelzett a meteorológiai szolgálat, a szervezők így – sokak bánatára – kénytelenek voltak egy évvel elhalasztani a maskarás felvonulást. Azért így sem maradt fergeteges hangulat nélkül a vendégsereg. A délutáni programot bevitték a rendezvénysátorba: váltott rendszerben léptek fel a fúvószenekarok – az idén a házigazda kőszegi fúvósokkal együtt összesen kilenc fúvóshagyományokkal rendelkező település képviseltette magát a Dunántúlról és Ausztriából.

És ahogy az elmúlt tíz évben mindig, az est fénypontja most is a helyiek fellépésével záruló fúvósshow volt. Nem szokványos koncertet adtak a zenészek – a kőszegiek például a Hungária együttes, a KFT., Charlie és az Edda dalait is megszólaltatták –, a közönség pedig meg­őrült a zenekarokért. Hatalmas fesztiválhangulat kerekedett a Fő téri sátorban is: augusztus végén az eső és a szél tépázta a Biginél 6-kor formáció tagjait és hangszereit, most bepótolták a koncertet. A megérett és újra összeérett csapat másfél órás latinos pop-rock bulija a gitárfenomén, Carlos Santana előtt is tisztelgett, Ruben la Voz énekes-gitáros profin és nagy szívvel kísérte végig a számokat. De más is történt a szüreti szombaton: a kőszegi tűzoltóknak létrás autót ajándékozott német testvérvárosuk, Vaihingen an der Enz.

Az ajándék érkezését polgármesterük, Klaus Reitze jelentette be a jubileumi ünnepségen, amelyet annak tiszteletére rendeztek, hogy 30 éve köttetett a testvérvárosi szerződés Vaihingennel és az ausztriai Mödlinggel.

Szemerkélhetett az eső, a művészeti csoportokra, a gasztronómiai csemegékre, kirakodóvásárra most is nagyon sokan kíváncsiak voltak. Fő téri standjánál találkoztunk az idei „város bora”-nyertes Jagodics Attilával. Győztes blauburgerének titkáról nem beszélt, inkább azt hangsúlyozta: amit a borkészítésről tud, azt az édesapjától tanulta. Sikerüket abban látja: a föld, a szőlő, a munka szeretete a gyümölcsben beérik.

A város új, sorban a 20. borkirálynője a 29 éves Kamper Natália. A nagycenki születésű ragyogó ifjú hölgyről később bővebben olvashatnak. Elöljáróban annyit: alaposan felkészült a versengésre, és jól teljesített. Szeretne még jobban megismerkedni a helyi borkultúrával – némi helyzeti előnye van: a párja csepregi borász. Vasárnap folytatódtak a szüreti programok: a mosonmagyar­óvári MOFÉM Fúvószenekar térzenéjétől az Ocho Macho zárókoncertjéig levezetésként vagy folytatásként bárki bekapcsolódhatott a borünnepbe.