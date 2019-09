Hengerelt a Haladás futsálcsapata

Az NB I-es futsalbajnokság 4. fordulójában a Haladás VSE egy felejthető első félidő után roppant magabiztos győzelmet aratott a vendég Kecskemét ellen.

Az újoncot fogadta a zöld-fehér gárda, így a kötelező győzelem reményében lépett pályára. Michel és Sásdi sérülés miatt maradt ki a csapatból.

Haladás VSE–SG Kecskemét Futsal 6-0 (0-0). – Szombathely, 450 néző, NB I-es futsalmérkőzés, vezette: Kovács G., Wittner J. (Karsai R.).

HVSE: Alasztics – Horváth P., Simic, Bruno, Gerencsér. Csere: Gyimesi (kapus), Hajmási, Sipos, Dróth, Péter, Vas, Luis Garcia, Vidák. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Kecskemét: Tombácz – Csamangó, Kovács, Rutai, Dobosi. Csere: Csővári (kapus), Deák, Nagy, Móra, Sallai, Récsei, Maczelka. Edző: Koós Károly.

Gólszerzők: Dróth 2 (22., 31.), Simic (24.), Hajmási (30.), Sipos 2 (33., 35.).

A kezdősípszót követően a Haladás rögtön magához ragadta az irányítást, a vendég beszorult, védekezésre kényszerült. Sőt, a Kecskemét a saját térfeléről is nehezen tudott kijönni, sok labdát vesztett el. Akad bőven hazai helyzet, ám nem sikerült a kapuba gyötörni a labdát – a nyomasztó szombathelyi fölény csak nem akart góllá érni. A percek pedig peregtek, jól tartotta magát az újonc. Sőt, olykor már kontrákra is futotta a erejéből. Luís Garcia alakításánál aztán a kapufa segítette ki a vendégek hálóőrét. Vészesen közeledett a félidő vége, és a szurkolók még nem tapsolhattak Haladás-gólnak – egy kecskeméti láb mindig útban volt, nagyon lelkesen küzdöttek a vendégek. Az első játékrész hajrájában időt is kért a zöld-fehérek mestere. De nem sikerült felrázni a küszködő, erőlködő csapatát, így gól nélküli állásnál vonulhattak szünetre a felek.

Fordulás után sem változott a játék képe: a Haladás támadott, a Kecskemét védekezett. Dróth viszont egy remek egyéni alakítás végén gyorsan feltörte a reteszt, megszerezte a vezetést a Haladásnak (22. perc: 1-0). Lendületben maradt a házigazda, erős tempót diktált, ekkor már pörgősebb futsalt játszott. És egy szögletvariáció végén Simic tovább növelte a hazai előnyt. A Haladás nem állt meg, űzte, hajtotta ellenfelét, letámadott, megpróbálta minél gyorsabban lezárni a mérkőzést. A harmadik hazai gól parádés akció végén született, Hajmási passzolt közelről a kapuba (30. perc: 3-0). Időt kért a vendég, próbált támadóbb szellemű futballra váltani – mérsékelt sikerrel. Dróth bombája ugyanis el is döntötte a mérkőzés sorsát. Elfáradt a vendég, nem tudta tartani az erős tempót, ekkor már csak a különbség mértéke volt kérdéses.Sipos pengés megoldással szerezte az ötödik szombathelyi gólt – majd gyorsan duplázott.

Örömjátékkal szórakoztatta szurkolótáborát a Haladás. Horváth Péter rúgott kapufát. A hajrában még számtalan helyzetet elpuskázott a végén kissé kiengedő házigazda.

A Kecskemét az első félidőt még nagy nehezen túlélte, a második játékrészben azonban az esélyesebb Haladás biztosan érvényesítette a papírformát – az eredmény egyébként hízelgő a vendégekre nézve. A szakmai stáb minden hazai játékosnak lehetőséget adott a bizonyításra.