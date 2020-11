Honlap is készül Vép értékeiről

Kétmillió forintot nyert a művelődési ház az Agrárminisztérium hungarikumpályázatán. A helyi értéktár bizottság rendezvényeire és az értékeket bemutató weblap készítésére kapták a vissza nem térítendő támogatást.

A hagyományos „Erdődyek emlékezete” rendezvényt legutóbb már a pályázat részeként szervezték. De évente többször emlékeznek a főúri családra középkori forgataggal, előadásokkal, kiállítással és gyerekrajzversennyel – tudtuk meg Iszakné Koszorús Judittól, a művelődési ház vezetőjétől. Terveznek még előadást az országos tisztségeket viselő Erdődyekről, a vépi foltvarrók Erdődy-zászlót készítenek, ami nem kis feladat, hiszen nehéz nyomát találni az eredetinek.

Az értéktár bizottság saját weblapot is szeretne: fotókon, videókon mutatják be Vép értékeit és rendezvényeit – erre a régi tervre is adódik forrás a nyertes pályázattal.