Így indult 2019 Vas megyében

Összeszedtük 2019 első hetének legfontosabb eseményeit.

2018. utolsó nagy szabadtéri bulijával Szombathely is áttáncolta magát az új évbe, hasonló volt a helyzet a megye legtöbb településén. Partik és tűzijátékok, koncertek és csobbanások – megyeszerte alaposan megünnepelték a szilvesztert.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Az új év az időjárásban is hozott változásokat, januárban szakadó hóval és erős széllel érkezett meg az igazi tél. A meteorológiai változás a közlekedésben is gyorsan megmutatkozott, balesetekről, forgalomkorlátozásokról számoltunk be a megye különböző pontjairól.

Ha új év, akkor nem feledkezhetünk meg az év első születéséről sem. 2019 első Vas megyei babája már kora hajnalban, 1 óra 22 perckor világra jött a szombathelyi Markusovszky kórházban. A kislány a Hanna Nóra nevet kapta. Sajnos nem kellett sokat várni az év első nagyobb tűzesetére sem. Vasárnap délelőtt kigyulladt egy 1000 négyzetméteres, bútorok tárolására használt raktár Sárvár és Rábapaty között. Az épület teljes terjedelmében égett, két gázpalackot is ki kellett hozni a tűzoltóknak, egy másik pedig felrobbant.

Az új évben is játékra invitáljuk olvasóinkat, a vaol-hu-n továbbra is lehet jelentkezni Az év párja és a Tündérszépek felhívásokra. Jelentkezzen, szavazzon és nyerjen velünk!

HIRDETÉS HIRDETÉS