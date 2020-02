Így tervezik a szombathelyi költségvetést

Idei költségvetésének első tervezetében mintegy 31,2 milliárd forintos főösszeggel számol a szombathelyi önkormányzat. Az egészségügyi, a szociális és az oktatási terület a költségvetés nyertese – tájékoztatta ma délelőtt a sajtó képviselőit a városvezetés. A költségvetés legnagyobb tételét az út-, híd szakfeladatok finanszírozása teszi ki, de a városüzemeltetés feladatai is hangsúlyosak – derült ki.

Az előző költségvetési évet majdnem 800 millió forint plusszal zárta az önkormányzat, és ehhez érkezett még a Schaeffler-cégcsoport telekvásárlásából befolyt mintegy 2 milliárd forint – így kezdhették el tervezni Szombathely 2020-as költségvetését.

Még módosítások ugyan történhetnek a jelenlegi tervezetben, de a városvezetés szándékait már jól tükrözi az a tervezet, amit egyébként a pénzügyminiszter felé is elküld az önkormányzat. Dr. Nemény András polgármester dr. László Győző, Horváth Soma és dr. Horváth Attila alpolgármesterekkel közösen tájékoztatta a sajtó képviselőit ma délelőtt.

A polgármester úgy fogalmazott: az egészségügyi, a szociális és az oktatási terület a költségvetés igazi nyertese, mert a legtöbb plusz forrás ide került be. Ezt egyrészt indokolja az épülő egészségügyi alapellátó fenntartási költsége, másrészt az az életpályamodell, amit a gyermek- és felnőtt háziorvosi, valamint az alapellátáson belül működő fogászati ellátás működőképessége érdekében kívánnak bevezetni. Utóbbi bevezetésére 2020-ban 74 millió forintot különítettek el. A városüzemeltetésre, azon belül is a parkfenntartásra fordítandó összegek emelését, valamint a kulturális és civil alap keretének növelését is említette dr. Nemény András. Hozzátette: 2,2 milliárd forintot fordítanak utakra, járdákra, parkolókra.

A sportcsapatok támogatása esetében pedig a jövőben a teljesítményt és az értéket nézik. Így arra kívánják ösztönözni a sportszervezeteket, hogy több külső szponzort vonjanak be működésük érdekében. A polgármester kitért arra is, hogy hamarosan újabb megállapodásban rögzítik az önkormányzat és az ELTE együttműködését, ez költségvetési tételben megjelenik: 200 millió forinttal támogatják a szombathelyi felsőoktatást. A városvezető végül szólt a szolidaritási adó és a működési költségek megnövekedéséről. Így például a kötelező béremelés éves szinten 250 millió forint pluszkiadást jelent az önkormányzat számára. Dr. Nemény András kijelentette azt is: súlyosan érintené Szombathelyt, ha a kormány belenyúlna az iparűzési adóbevételbe.

Horváth Soma alpolgármester ismertette: a parkfenntartás terén akciótervet készítettek, amihez a korábbi évhez képest 90 millió forinttal több forrást rendelnek. Külön forrás lesz a kisebb járda- és úthibák javítására, ennek kerete a járdák esetében 62 millió forint, míg a kerékpárutaknál 25 millió forint. 2020-ban az 1000 fa programra 82 millió forintot különítenek el, a kulturális és civil alap keretösszege pedig 20 millió forintra emelkedik. A nyitott városháza és a Fő téri programsor megvalósítására 10 millió forintot terveznek.

Dr. László Győző alpolgármestertől megtudtuk, az Országos Mentőszolgálat szeptemberig látja el Szombathelyen az ügyeleti háziorvosi ellátást, illetve az idei évre is jelentősebb támogatást kért – erről korábban tájékoztatták a városvezetést. Az alpolgármester hangsúlyozta, az ellátás további megoldásán jelenleg dolgoznak. Az SNI-s gyerekek bölcsődei és óvodai ellátására 22 millió forintot különít el az önkormányzat. A szociális ágazat egyik új eleme lesz a bérlakásrendszer bevezetése, amire 50 millió forintot terveznek.

– Szombathely gazdaságilag erős, a szombathelyiek jól, okosan és szorgalmasan dolgoznak. Ezt bizonyítja, hogy Szombathely iparűzési adóbevétele megkarcolja a 10 milliárd forintot – ezt dr. Horváth Attila alpolgármester mondta. Hozzátette: a normatívaelvonás és a szolidaritási adó a költségvetésben 2,6 milliárd forintot jelent. A sport területére is több forrás jut: a sportiskola sorára 240 millió forint kerül, és összességében a sport területére is 60 millió forinttal több pénzt fordítanak. Új elemmel is bővül a költségvetési táblában a sportágaza: a szombathelyi e-sportra is forrást fognak elkülöníteni.