Ismét piacozhatnak Bükön

Minden pénteken ki­pakolnak a termelők a Koczán-háznál, és nem csak a helyszín új: karácsonyig tart idén a büki piacszezon.

Többszörösen különleges piacszezon kezdődött Bükön. Idén a bükfürdői régi buszállomás helyett a Koczán-háznál és mellette, a városháza felé kialakított közösségi téren állították fel a standokat. Közelebb van így minden helyinek a turisták nélküli tavaszon. A járványhelyzet miatti korlátozások érvényesek a termelői piacon is: 11 és 12 óra között a 65 év felettiek mentek és mehetnek egyelőre, a délután a fiatalabbaké. Sorjáztak az emberek már a nyitónapon, mindenki maszkban válogatott, maszkban voltak az árusok és a szervezők is, ők a Csodaország óvodától kapták a színes, egyforma arcvédőket, az óvó nénik varrták azokat.

Lekvár, savanyúság, tojás, kecskesajt, friss zöldség meg húsáru és bor is volt a kínálatban, lelkesen jöttek az árusok, és még többen jelentkeztek – mondta Tóth Tamás, a Büki Művelődési, Sportközpont és Könyvtár intézményvezetője. Korábban a most átalakulás alatt álló Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület szervezte a büki, bükfürdői termelői piacot, most a művelődési ház is csatlakozott. És az is új, hogy nem zárnak majd szezont ősszel, hanem egészen karácsonyig megszervezik a heti egyszeri piacozást.