Játékos, élményalapú feladatok ének-zenéből, rajzból, testnevelésből

Több olyan platform is segíti a készségtárgyakat tanító pedagógusok munkáját, amely élő kapcsolatot tesz lehetővé a gyerekekkel. Az értékelés sem marad el, de mintha kevésbé hangsúlyos lenne.

Kiss Szilárd, a szombathelyi Neumann iskola tanára a Google Meet alkalmazással tanít testnevelést, hetente többször online órát tart. Náluk a Google Classroom iskolai oktató alkalmazáson keresztül csatlakozhatnak a diákok a tantárgyakhoz és a „házi feladatot” is azon keresztül tudják leadni. – Heti kétszer van online óránk az órarend szerinti időben 45 percben, ebből a mozgás jó 30 percet tesz ki. Itt van lehetőség arra, hogy ha kell, korrigáljuk a hibákat. A többi napon három Youtube-linkeket kapnak a gyerekek, a gyakorlatsorokat kell végrehajtani. Reggel 8-kor megtalálják a linket, éjfélig van idejük megcsinálni. Vissza kell jelezniük, hogy megtették-e, ezt heti egyszer fényképpel, videóval igazolhatják. Próbákat is lehet teljesíteni: ha valaki elküldi a havi edzéstervét, vagy a próba edzésnapját és az arról készült videót, azért pluszjegyet kap. Egy fiú Just dance táncos videót küldött, a dicséreten kívül ötös is járt neki – meséli Szilárd. Az elméleti tananyag sem hiányzik: legutóbb az olimpiatörténet és az egészséges életmód volt a téma minden osztályban – ezekből tesztet is íratott. Érdemjegyek a tesztek és a küldött videók alapján születnek. A pedagógus szerint az ötödik-hatodikosok még nagyon lelkesek és lelkiismeretesek, a felsőbb osztályosok néha kevésbé motiválhatók.

A kollégája, Gulyásné Németh Eszter ének-zenét és történelmet tanít. – Nem okozott nagy problémát az átállás, hiszen az órákon is használjuk a digitális tananyagokat a gyerekekkel, és rendszeresen dolgozunk tableten is. Az énekórák szokásos játékosságát, közvetlenségét, az együtténeklést – azt, hogy közben egymást is hallgassák a gyerekek – nehezebb kivitelezni. Élő online alkalmunk eddig még nem volt, a tavaszi szünet után azonban lesz – eleve nagyon kevés, heti egy énekórájuk van a gyerekeknek –, de minden órára küldöm a játékos feladatokat, ők pedig vissza a megoldást. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve és a komplex személyiségfejlesztésre törekedve olyan feladatokat adok, amelyek könnyen megvalósíthatók, érdekesek, és kreativitást igényelnek.

A legfontosabb a zenei érdeklődésük felkeltése, és, hogy az értékeket megismerjék, megőrizzék. A különböző portálokon vannak letölthető anyagok, de saját magunk is tudunk fejleszteni például zenetörténeti, vagy népzenei tananyagot, és akár egy osztályon belül is nehezebb és könnyebb feladatokat is adni, hogy a gyerekek válogathassanak. Ők pedig nagyon lelkesek. Nem tudok úgy haladni a tanmenetben, mint órán, inkább témákban, több hetes projektekben gondolkodom. Szeretik a zenei keresztrejtvényeket –a kottákból kell kikeresni a megoldást. A zenehallgatást összekapcsolni más művészetekkel, például rajzolással, festéssel. Hangszereket is készítenek majd sajtosdobozból: rizst, babot, lencsét használva egy népdalt kísérnek a ritmushangszerükkel. A nyolcadikosok a kedvelt előadójukat is bemutathatják hanganyaggal együtt. A gyerekeknek legutóbb zeneszerkesztő programot küldtem és versenyt írtam ki: Legyél Te a Neumann legjobb zeneszerzője! címmel. Egy csengőhangot, vagy dallamot szerezhetnek, amely a hangulatában kapcsolódik a tanórákra való be- illetve kicsengetéshez. Összességében: nem gondolom, hogy most a tanmenet szerint kell haladni, inkább a kreativitás, a motiváció legyen hangsúlyos. A lényeg, hogy a zenében élményeket és kapaszkodót találjanak a gyerekek. Sok pluszfeladatot adok, és mindent igyekszem pluszponttal jutalmazni, az értékeléssel csak motiválni szeretnék. Biztosan jobb jegyek születnek év végén, de kell hozzá teljesíteni.

Saly Rita, a vépi Hatos iskola pedagógusa azt emelte ki: a rajz, környezet és kézműves kultúra tanszak tanáraként a jelenlegi helyzetben sajnos nincs arra lehetősége, hogy ott legyen a tanítványai mellett, segítse, bátorítsa őket. Inkább az információk önálló feldolgozására és a kreatív alkotásra ösztönzi őket. Az iskola eddig biztosította a rajzeszközöket, a digitális oktatásban ezek beszerzését nem követelhetik meg a családoktól. Így fel kellett mérni, mivel rendelkezhetnek otthon a diákok. – Ökoiskola is vagyunk, nagy szerepük van most az otthon felhalmozódott újrahasznosított anyagoknak ( PET-palackok, üres dobozok, konzervdobozok, újságok, nem használt textil, élelmiszerek (só, liszt, tésztafélék, zöldségek, gyümölcsök). Eddig a hagyományos eszközökkel és technikákkal kértem, hogy dolgozzanak. A tavaszi szünet után tervezem bevetni az otthoni vagy a gyerekek által is felfedezett képi eszközöket, amelyekből érdekes alkotások készülhetnek. A mese- és versillusztrációk, a tanulmányrajzok és a vegyes technikák nem maradhatnak ki a sorból. Művészeti alkotásokkal, videó és power point prezentációkkal motiválom őket. Ezek segítenek a különböző technikák alkalmazásában. Rajzórákon a gyerekek művészettörténeti ismereteit fotókkal, festményekkel és hazai és európai múzeumok, képtárak virtuális sétáival bővítem. Egy hétre mindig egy feladatot tervezek, ezt az alkotás fázisainak leírásával és magyarázatával adom meg. Akik eddig is szorgalmasak voltak, azok mindig időben és szép kivitelezéssel küldték vissza a feladatokat. Nagyon érezhető a sok szülői támogatás és a család alkotásban való részvétele is, amit fotók bizonyítanak. A munkákat mindig pozitívan értékelem írásban, dicsérettel és ötös osztályzattal jutalmazom. A kevésbe jól teljesítőknek pedig segítséget adok a további eredményes munkához. A Kréta-rendszerben kezdtem meg a digitális munkát, de a művészeti iskolai oktatás a Google Classroom és a Google Arts rendszerrel folytatódik.

Molnár Krisztina az intézmény vezetőjeként kevés óraszámban vizuális kultúrát tanít 4. évfolyamon. Ő tömbösítve, hetente egyszer küld feladatot a Google Classroom felületen.

– Nagyon jól működik, remekül visszaküldik a gyerekek az elkészült munkákat. Az egyik feladatuk az volt, hogy készítsenek „virágdominót” papírból, színes technikával. Fantasztikus munkákat küldtek vissza, de talán a legmeghatóbb Szij Ferencé volt, ahol az egész család közösen készítette el, együtt tervezték, vágták, ragasztották, színezték a dominót, majd közösen játszottak az elkészült darabokkal, végül az egész család írásban megköszönte, milyen jó volt a közös alkotás. Szaktanári dicsérettel díjaztam a diákot, de az egész család is kaphatott volna egy igazgatói elismerést.