Jelöltbemutató fórum Toronyban

Torony Jelöltbemutató fórumot tartottak Toronyban kedden este. Az eseményen részt vett Hende Csaba, a térség országgyűlési képviselője is, aki bejelentette, hamarosan útfelújítási program kezdődik a faluban.

Bemutatkozott a település függetlenként induló, ám a Fidesz által támogatott jelöltje, Csiszár Lívia. Elmondta, egész életében tett Toronyért, és azt a munkát a következő időszakban is folytatni szeretné. Tervei között temetőbővítés, a tornacsarnok felújítása és a kulturális programok népszerűsítése is szerepel. Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő elárulta: a Magyar falu program segítségével hamarosan Torony minden „virágnevű” utcája megújul a lakótelepen. Beszélt még a bevándorlás kérdéséről, a diákhitelprogramról és a különböző családtámogatásokról is.

Szót kapott Németh Krisztina is, aki szintén elindul a polgármesteri címért. Végül a jelenlévők kérdeztek.