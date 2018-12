Június leginkább a viharoktól volt hangos 2018-ban

Folytatódjon a múltidézés a nyárral.

Júniusban a szombathelyi ugrókötelező, Vajda Vivien robbantotta fel az internetet, aki a legnagyobb amerikai tehetségkutató showban szerepelt hatalmas sikert aratva. Amikor a fiatal lány bemutatkozott a zsűrinek, még csak nem is sejtették, hogy mi fog történni. A kritikus fogadtatás után aztán elkezdődött az elképesztő produkció, a közönség tombolt, a zsűri pedig állva tapsolt.

2018 júniusa az ítéletidő miatt maradhatott még emlékezetes mindannyiunk számára. Zivatarrendszerek, 100 km/h-s széllökések, felhőszakadások és pirosfokozatú riasztások tarkították a nyár első hónapját. Öröm az ürömben, hogy olvasóink káprázatos fotókat készítettek a megyeszerte kialakult vihargócokról.

Júniusban indult a strandszezon, a kiszámíthatatlan időjárás azonban több tragikus balesetet is eredményezett. Nagy volt az ijedtség akkor is, mikor három fiatal kenus tűnt el a Rábán. Egy 27 fős csapat indult a folyóra kenuzni, a túra alatt azonban három ember lemaradt a csoporttól Csákánydoroszló és Rábagyarmat között. A rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai is keresték a fiatalokat, akik szerencsére végül sértetlenül kerültek elő.

Júniusban szintén nagy népszerűségnek örvendett egy Rejtő Jenő-jeleneteket idéző kocsmai verekedésről szóló cikkünk. A vádirat szerint két vasi férfi egymás fejét ütötte ököllel, majd rángatták, falnak lökték egymás. Az egyik vádlott a verekedés közben elveszítette egyensúlyát és egy sörös rekesznek esett. Ha már a keze ügyébe került, megragadott egy teli sörösüveget, amit széttört az őt ütlegelő másik vádlott fején. A másik verekedő válaszul több poharat hajított a támadója után. A csetepatét három üveg rövidital, négy üveg sör, húsz darab pohár és öt kávéscsésze bánta.

