Kerti ősz: pöckölés, gyűjtés és ültetés

Elérkezett a második nagy ültetési szezon, az ősz. Még nem érdemes hátradőlni a téli fagyok előtt.

Az aktuális teendőkről, őszi kártevőkről Poór Boglárka növényorvost kérdeztük. Míg a talaj nem fagy át, szabadgyökerű és földlabdás növényeket biztonsággal ültethetünk. Ez utóbbiak általában az örökzöldek – például tiszafa, tuják –, amelyek nem vesztik el lombjukat, így a hűvösebb időt érdemesebb megvárni velük. A gyümölcsfák esetében a lomb elvesztése jelzi, mikor célszerű ültetni.

Most aktuális az egynyári növények, köztük a petúnia és muskátli lecserélése, ezeknél a teleltetésre is oda kell figyelni, hiszen a hidegben tönkremennek. Az ősz a hagymások ültetésének ideje is, hiszen az olyan növények esetében, mint a jácint vagy a nárcisz, szükség van a hidegre ahhoz, hogy később virágozhassanak.

Az ültetés mellett a kert télre való felkészítése is fontos ebben az időszakban. A fák beteg ágait meg kell metszeni, az avart össze kell gyűjteni. Ez segíti elő, hogy tavasszal ne támadják meg kórokozók kertünket. A lehullott leveleket érdemes komposztálni. Ez pedig nemcsak a kórokozók és betegségek ellen hasznos, de a kert is megszépül.

Az ázsiai márványospoloska és a zöld vándorpoloska gyakori látogatója kertünknek ilyenkor, komoly károkat tudnak okozni. Ha nem tömegével jelennek meg, egyesével kell őket összefogdosni, és szappanos vízbe pöckölni.