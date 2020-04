Két autóst vert át – Felfüggesztettre ítélheti a csalót a szombathelyi bíróság

Két autót is eladott a férfi, a probléma az volt, hogy egyik sem a saját kocsija volt, a vételárak pedig nem jutottak el a jogosultakhoz. A csalás miatt felfüggesztettet javasol a szombathelyi ügyészség.

Tavaly tavasszal „ténykedett” a vádlott, két autót is eladott, egyik se3m az övé volt, mégis mindkét jármű vételára nála kötött ki – derül ki a Vas Megyei Főügyészség közleményéből.

Az egyik esetben azt ígérte az autó tulajdonosának, hogy 100 ezer forintért megjavítja a kocsit, aztán félmillióért eladja. Az adásvétel meg is történt, az összeget azonban nem kapta meg az autó eredeti tulajdonosa. Egyébként az eladás előtti javítás is elmaradt. A másik esetben megbízási díjat kért egy másik autótulajdonostól. Meg is kapta: sikeresen eladta a rá bízott kocsit 300 ezerért. Viszont a vételár ez esetben sem „találta meg” az eredeti tulajdonost, aki bízott a csalóban, előre aláírta az adásvételi szerződést.

A Szombathelyi Járási Ügyészség azt javasolja a bíróságnak, hogy ítéljék felfüggesztett börtönbüntetésre a csalót.