Kinyílt a fél évszázados időkapszula Sárváron

SA Gárdonyi Géza Általános Iskolában minden évben megemlékeznek névadójukról. Az idén egy 50 éves időkapszulát is felbontottak.

A falból előkerült dokumentumok arról tudósítanak, hogy a diákok a Tanácsköztársaság 50 éves jubileuma alkalmából milyen tetteket hajtottak végre. A 8. c arról tudósított, hogy egy nyugdíjast segítettek. – Sok részlet már nem jut eszembe, de bevásároltunk és a ház körül is munkálkodtunk – emlékezett vissza Benkő Sándor fotóriporter egykori osztályára: most és ötven éve is jelen volt az időkapszula elhelyezésén.

– Az összes régi üzenetet elhelyezzük az iskola folyosóján – mondta Németh Ernő igazgató. Az iskola mai diákjai egy új időkapszulát is készítettek. Nyitás: 50 év múlva.