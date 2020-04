Korszerű pince és borterasz is nyílt a Napos-tetőn, Kőszegen

A szőlőhegy múltját idéző szőlőskertet, valamint gyümölcs- és gesztenyeültetvényt telepített az önkormányzat a Kőszegi Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezetével együttműködve a Kálvária-hegy lábánál.

A Hegyalja utcában műemlék pincéjük volt, korszerű borászkodásra már nem alkalmas, innen jött az új pince építésének ötlete. Másrészt a hegyen, ahol sok kiránduló megfordul, turista-pihenőhelyet szerettek volna, ezért egy borteraszt is kialakítottak – vázolta törekvéseiket Láng József elnök. EU-s támogatással és jelentős önerővel valósult meg a projekt, melynek részeként egy félig földbe süllyesztett pince – tároló és feldolgozó – épült. Az épületegyüttes gyönyörű panorámájú helyiségében és a teraszon borászati bemutatókat is szerveznek majd. – A borkészítés hagyománya, öröksége akkor igazán fenntartható, ha a hasznosítás is célszerűen történik.

Nagy szükség volt a komplex fejlesztésre, mondta Básthy Béla polgármester. Ágh Péter országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: a pályázati támogatás kifejezi a helyi szőlészek, borászok munkájának megbecsülését, másrészt újabb attrakcióval bővül Kőszeg, amely turisztikai célokat is szolgál.