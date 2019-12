Kőszegen az égből fog hullani a szaloncukor

Azért az mégis csak nagyszerű, ha Mikuláskor szaloncukor hull az égből. Idén is így lesz ez december 6-án 15 órakor. De ki ez a helikopteres Télapó a krampuszával, aki idén ismét megérkezik Kőszeg légterébe, hogy örömet okozzon a gyerekeknek?

Egy fertőszentmiklósi vállalkozás jótékonysági akciója ez – derül ki Harkai Norbert, az Összefogás Kőszegért Egyesület elnöke elbeszéléseiből. A Mikulás a pilóta, a krampusza egy ejtőernyős, és mindketten oktatók – ők keresték meg tavaly a felajánlásukkal az egyesületet, hogy szívesen szórnának szaloncukrot Mikuláskor, ha összegyűjtenek egy zsák édességet. Igazi hősi tett, mert mínusz húsz fok van ott fent a levegőben, a repülő alkalmatosság pedig nyitott – eléggé fázhat benne a Mikulás a krampuszával együtt -, és az is az igazsághoz tartozik, hogy a jármű valójában nem is helikopter, hanem girokopter.

-A hatvan kilogramm szaloncukor – ennyit tudnak felvinni biztonságosan – nagyon gyorsan összegyűlt tavaly, a helyi egyesületek, sportolók, az Ocho Macho zenekar tagjai hozták. A girokopter négy kört ment a kőszegi fő tér fölött, több berepüléssel, négy adagban szórta szét a szaloncukrot a gyerekeknek. Óriási öröm volt a lent, legalább ezren gyűltek össze a téren – meséli Harkai Norbert. – Az egyesület polgárőrökkel biztosította a teret, hogy ne legyen baj, ahogy a gyerekek önfeledten szaladgálnak összeszedni a cukrot. Tavaly 15 órára hirdettük meg, hogy még nappali világosság legyen, mert a girokopternek még vissza is kell érni Fertőszentmiklósra sötétedés előtt. Idén is december 6-án 15 órára tervezzük. Az óvodák is tudnak róla, úgy engedik el a gyerekeket, hogy mindenki odaérjen, aki szeretne, a szülők korábban mehetnek értük. Idén már több mint egy hete gyűlik a szaloncukor, a polgárőrök hoztak először, akik vigyázni fogják a tér biztonságát. Facebook-eseményt is hoztunk létre, a kőszegi fő téri könyvesboltban halmozzuk fel a szaloncukor-adományokat.

Először a girokopterről cukrot szóró krampuszt sikerült megtalálni: Maitz István, a fertőszentmiklósi sport reptéren oktató profi ejtőernyős (tandem ugrást is tanít) meséli, hogy az ötlet nem új, csak korábban sárkányrepülővel csinálta a barátja. Néhányszor István is vele repült. Körülbelül tíz éve István elment Németországba dolgozni. Aztán hazajött, és tavaly újraélesztették – technikailag továbbfejlesztették, girokopterre adaptálva modernizálták – a barátjával, a pilóta Mikulással ezt a speciálisan „hozzájuk illő” jótékonysági akciót.

-Sok helyen jártam a világban, egyebek közt Californiában, Izraelben, Hawain, de ennél meghittebb, szebb, otthonosabb, nyugodtabb kisvárost elképzelni sem tudok, mint amilyen a szülővárosom, Kőszeg – halljuk Maitz Istvántól. – A kislányom Ausztriában született, de szeretném, ha a itt nőne fel. Megfogott Harkai Norbert szenvedélye, szeretete Kőszeg iránt, aki egy „élhető városért” dolgozik, és szeretné, hogy azoknak is jusson öröm és meglepetés, akiknek különben nem adódna ilyen élmény. A girokopter röptetése költség, kerül valamennyibe, de tavaly sem fogadtuk el a kifizetését, hanem azt kértük, hogy fordítsák nemes célra. A védőnői szolgálatnak adták oda a pénzt, és a gyerekeknek vettek kifestőket, több százat. Szeretjük a gyerekeket, szeretünk adni. A társam, Filipovits Attila, a Mikulás a repülés egy másik ágát képviseli, de akkor is a barátom lenne, ha nem repülne.

Istvántól még azt is megtudjuk a girokopterről, hogy mennyiben más, mint a helikopter. A felső „propellere” olyan, mintha kivettük volna egy tricikli kerekét, igazából egy forgószárny, amit a gép hátsó propellerének szele és a menetszél hajt. A felső propeller produkálja a giroszkóp hatást, lényegében mindig önmagát lendíti tovább. Egy kis lélekvesztőnek látszik, de nagyon erős szélben is képes repülni. Sokan azt hiszik, hogy a girokopter a helikopterből fejlődött ki, de fordítva van: girokopter előbb volt, már 1923-ban létezett. Nagyon biztonságos jármű, mert ha leállna a motor, a forgószárny ejtőernyőként kezd működni.

Megcsíptük a pilóta Mikulást, Filipovits Attilát is, aki a fertőszentmiklósi reptéren oktat: repül helikopterrel, girokopterrel, motoros sárkányrepülővel, kis ultrakönnyű repülővel. A nyitott repülők ilyenkor télre leállnak – az egyik utolsó vállalás a kőszegi szaloncukorszóró berepülés -, a kabinos, zárt gépek mennek tovább. Kiderül: ő is Vas megyei, Szentpéterfáról származik, most Fertődön él. Az övé volt az alapötlet: a sárkányrepülőn érkező Mikulás – korábban kitelepülési önkormányzatok megrendelésére, falusi óvodáknak szórta a szaloncukrot az égből, meg az SOS Gyermekfalunak, egy-egy kollégájával, köztük volt Maitz István is. A második éve Kőszegen folytatott jótékonysági akcióról elmondta:

-Örülünk, ha tudunk segíteni. Látjuk fentről, ahogy a gyerekek integetnek, futnak a gép után, csodálatos érzés. Ők is jól látnak minket, mert alacsonyan repülünk: 40-50 méterre megközelítjük a földet – meséli Attila, aki a Mikulás-öltözet alá fűthető dzsekit vesz, jól ki van tömve, tényleg úgy látszik lentről, mint egy igazi Mikulás. Piros sapkája nincsen, mert muszáj, hogy plexis védősisak legyen rajta, viszont ez jól leszorítja az álszakállt, nem kap bele a nyitott girokopterben a szél.

-A berepülés a városközpont fölé nem kockázatosabb, mint bármely repülés, betartjuk a biztonsági szabályokat, figyelünk a templomtoronyra. Számolni kell a turbulenciával, ha erős észak-nyugati szél fúj, és azt is megtervezzük, hogy motorleállás esetén hova tudunk fordulni. De mindez nem okoz gondot, tudjuk, mikor mit kell tenni.

A Mikulás és a krampusza reméli, hogy az időjárás is megfelelő lesz, és idén is örömet szerezhetnek a kőszegi gyerekeknek. Leszórják négy menetben a szaloncukrot, és elrepülnek Fertőszentmiklós felé.