Közösségi kultúráért díj az Alsóőri Magyar Média és Információs Központ vezetőjének

A hétvégén immár huszonhatodik alkalommal adta át a közösségi kultúráért díjat a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület. Az eseményen kitüntették Kelemen Lászlót, az Alsóőri Magyar Média és Információs Központ vezetőjét is.

A kultúra, a közművelődés területén közösségükben maradandót alkotókat hívták meg szombaton a Kemenes­aljai Művelődési Központba. Az eseményen köszöntőt mondott Horváth György az egyesület képviseletében, valamint Fehér László polgármester.

Ahogy arról korábban beszámoltunk: a közösségi kultúráért díjat az idén tizenegyen kapták meg. Az elismeréseket Horváth György és Kiss Virág, dr. Kiss Gyula lánya adta át a díjazottaknak. Az elismerésre érdemesek sorában szólították az ausztriai, unterwarti Alsóőri Magyar Média és Információs Központ (UMIZ) vezetőjét, Kelemen Lászlót is. Az ünnepségen elhangzott méltatásából kiderült: 1973-ban született Felsőőrön/Oberwartban, ott is érettségizett, majd 1991 és 1993 között Budapesten élt és tanult, elvégezte a Külkereskedelmi Fő­iskolát és egy egyetemi szintű szakosított továbbképzést: köz­gazdász, szakközgazdász a külkapcsolatok a területén, és ehhez 2016-ban még egy végzettséget szerzett.

2000 óta vezeti az UMIZ-t, amely a dr. Galambos Iréneusz szerzetes által 1973-ban alapított alsóőri könyvtár jogutódja. Kilenc bizottsága – nyelvtudományi, tudományos, nemzetközi kapcsolatok, egyesületi, régészeti, helytörténeti, óvodapedagó­giai, informatikai, művészeti –, valamint négy egyéb csoportja mellett irodalmi, utazó-, filmklub- és önkéntesek csoportja szolgálja a magyar kultúra és az őslakos magyar kisebbség ügyét a térségben. Tudományos kutatás, kiadványozás, közösségfejlesztés, rendezvények, kulturális projektek színvonalas megvalósítása, valamint könyv- és levéltári munka jellemzi tevékenységüket.

A laudáció kiemelte: Kelemen Lászlót számos tartományi elismeréssel jutalmazták korábban: többek között Burgenland tartomány Népi Kultúra Díjával, a Theodor Kery Közalapítvány díjával, valamint Burgenland tar­tomány Önkéntességi Díjával, továbbá az intézményt is több elismerésben részesítették. Kelemen Lászlóról elmondták azt is, hogy az 1326-ban alapított visegrádi Szent György Lovagrend burgenlandi nagypriorja és helyettes európai nagypriorja, a zürichi Magyar Történelmi Egyesület osztrák munkacsoportjának vezetője, a Magyar Kultúra és Nyelv Nemzetközi Társaságának választmányi tagja is egyebek mellett. Szombaton pedig Celldömölkön a Díj a közösségi kultúráért elismerést vehette át.