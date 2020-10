Különleges edzésalkalmak Sárváron

A Sárvári Íjász és Hagyományőrző Egyesület által szervezett utánpótlás­edzéseken Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron megye legjobb korosztályos íjásztehetségei vesznek részt.

A tehetséggondozó napok célja a feltörekvő fiatal generáció megtartása a sportnak.

– Sárvár mellett a forgószínpadszerű edzések Sopronban zajlanak – számolt be Tomsics Balázs, a sárvári íjász­egyesület edző-versenyzője. Számukra is nehéz időszakot jelent a koronavírus-járvány. Az íjászok megrendezhették ugyan saját versenyeiket, a felkészülés viszont hiába volt a világbajnokságra, mert az végül elmaradt. Tomsics Balázs elmondta: nemcsak a versenyezni vágyó fiatalokat, hanem felnőtteket is várnak tagjaik sorába a sárvári íjászok.