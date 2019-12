Látogasson ki Ön is: Jótékonysági koncert a Vas megyei állami gondozott gyerekekért (videó)

A Vas Népe is bekapcsolódott a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ Tegyesz jótékonysági akciójába. December 15-én 13.30-kor a Family Centernél található sátrunkban adnak műsort az állami gondozott gyerekek. A helyszínről élőben jelentkezünk.

A Vas Népe is bekapcsolódott a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ Tegyesz „Segíts a karácsonyi angyaloknak” jótékonysági akciójába. Az elmúlt hetekben kerestünk és találtunk olyan közösségeket, szervezeteket, alapítványokat, magánszemélyeket, amelyek, akik vállaltak egyet-egyet a Vas megyei állami gondozott gyermekek kívánságlistájából. A gyermekotthonokból azonban még sok minden hiányzik, és a számlájukra eddigi felhívásra csekély összeg érkezett.

Pontosan mire volna szükségük?

Lapunk kérdésére Mágócsy Jánosné, a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ és Tegyesz intézményvezető-helyettese arról tájékoztatott, hogy a Gólyafészek Gyermek­otthonnak kültéri játszótérre volna szüksége, szeretnének kültéri altatás biztosításához megfelelő ágyakat a csecsemőknek, speciális babafürdetőket, Salgó polcokat, tetőtéri ablakokra reluxát. Az Ikervári Gyermekotthon és Általános Iskola asztali számítógépet, laptopokat, tableteket vár.

Segítsen Ön is!

A Kőszegi Fiú Gyermekotthonban internetelérhetőséget szeretnének a hálótermekben, kellenének itt is laptopok, valamint sporteszközök (focilabda, kosárlabda, pingpongütők). A Kőszegi Leány Gyermekotthonban is szükség van laptopokra. Az Ernuszt Gyermek­otthonnak az udvari világítása hiányzik, nincs biztonságérzetüket erősítő kerítés a gyermekotthon körül. A Rumi Gyermekotthon lakóival úgy lehetne jót tenni, ha valaki finanszírozná a gyógyúszásukat. Valamennyi gyermekotthon, így a Szivárvány Gyermekotthon is el tudna fogadni belépőjegyeket szabadidős és sportprogramokra nagyobb mennyiségben.

Vasárnapi rendezvényünkre meghívásunkat elfogadta, és zenésztársaival kilátogat az eseményre az Ocho Macho frontembere, Kirchknopf Gergő, de a Savaria Szimfonikus Zenekar művészei is ott lesznek a nézők soraiban. A sátor előtt teával és forralt borral várjuk az adakozókat.

A gyermekek részére helyben és utalással is eljuttathatják támogatásukat „vasi karácsony” megjegyzéssel az intézményt támogató Pro Juventute Egyesület 11747006-20170356-os számlaszámára.

Family Center igazgatója Farkas Richárd és a Gencsapáti Gyermekotthon vezetője Pozsonyi Eszter invitálja Önöket a rendezvényre:

Várunk mindenkit a Family Center elé Közzétette: vaol.hu – 2019. december 15., vasárnap

A Family Center és a Vas Népe közös vasárnapi adakozó rendezvényen: 13.30-kor, 14 órakor és 14.30-kor lépnek fel a gyermekcsoportok. Látogasson ki Ön is!

Az Ocho Macho frontembere is kilátogatott a helyszínre, Kirchknopf Gergő ajándékkal is készült a gyerekeknek: