Magyarságismereti tábor nyílt Kőszegen

Arcok és harcok: hősök, példaképek, hazafiak a történelemben címmel az idén Kőszegen rendezik XXIV. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiát. A konferencia egyben tábor is: a tegnapi megnyitón jártunk.

Tegnap kezdődött, vasárnapig zajlik a Honismereti Szövetség Vas Megyei Honismereti Egyesülettel közösen szervezett tábora hazai és határon túli diákok, 75 fiatal részvételével. A megnyitón Kátai Zoltán Kossuth-díjas énekmondó műsora után Zsámboki Árpád, a Vas Megyei Honismereti Egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket a Jurisics-várban. Elmondta: a téma meghirdetésénél mindenki elgondolkodhatott, hogy a saját környezetéből kit tart példaképnek, hazafinak, akit tettei, emberi helytállása méltóvá tesznek arra, hogy a közönség előtt is szóljanak róla. Sokakhoz eljutott a felhívás, ők most mind megtapasztalhatják, hogy Kőszegnek milyen történetisége, hagyományai vannak.

Fekete Péternek, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kulturális államtitkárának üzenetét Halmai Róbert főosztályvezető tolmácsolta: a nagy hagyományú rendezvényről azt mondta, a magyar történelemben való szellemi kalandozásra hív, a résztvevők rengeteget tanulnak majd a történelemről, a hazáról, és közvetve saját magukról. Azt például, hogy példaképek, hazafiak arcai nélkül nincs történelem. Átélhető közelségbe hozott alakokkal életté, nem csak tudássá válik a múlt.

Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke aprófalvas megyénk kulturális kínálatát, gazdag épített örökségét ajánlotta a középiskolások figyelmébe. Azt mondta, a legjobbkor fújta őket Kőszegre a szél, dübörög a várszínház, kezdődnek az Ostromnapok.

A táborlakók egymással és a várossal való ismerkedésére buzdított Básthy Béla, Kőszeg alpolgármestere. Úgy fogalmazott: Kőszeg otthonos hely a tábornak, és minden magyarnak. Azoknak a történelmi hősöknek, példaképeknek is, akikről szó esik a következő néhány napban.

Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke elmondta, az előző, szigetvári akadémia utolsó napján választották témának a diákok az ez évit. Örömmel fogadták el helyszínjavaslatként Kőszeget, a város szép emléke a mozgalmuknak, 2010-ben itt tartották a felnőttakadémiát. A város felmutatja a hősiességet, a falakban, az utcákon, a házak között is ott van a történelem. A diákoknak arról beszélt: őseik történelme az övék is. Ahhoz minden korszakban hozzá kell adni értékeket. Szóba került a II. Rákóczi Ferenc életútját, a Rákóczi-szabadságharc főbb eseményeit, haderejét, a kurucokat és labancokat bemutató vándorkiállítás is, amely mától látogatható a Jurisics-várban.

A magyarságismereti táborban szakemberek előadásai, diákok választott témákról szóló beszámolói hangzanak el. A fiatalok és felkészítőik az Ostromhétvégén is maradnak, ellátogatnak a határ menti hűségfalvakba, megnézik a Vasfüggöny Emlékhelyet Felsőcsatáron és Kőszeg történelmi emlékhelyeit, tisztelegve Jurisics Miklós emléke előtt is.