Mankó az önálló életvitelhez – Speciális okosalkalmazás segít már Vas megyében is

A mobiltelefonokkal és az egyéb „okoskütyükkel” ma már nagyon sok tennivalónkat egyszerűsíteni tudjuk, és szórakozásra is számos módot kínálnak. Szerencsére valakinek az is eszébe jutott, hogy ha már ilyen lehetőség van a kezünkben, azt miért ne fordítanánk olyan emberek segítésére, akiknek a mindennapi teendők ellátása is gondot jelent.

A szervezet, amely erre gondolt, az ÉFOÉSZ volt (Értelmi Fogyatékkal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége), amely a közelmúltban pályázati összeg segítségével nagyszabású fejlesztésbe kezdett. Az egyik cél az volt, hogy okostelefonokat és tableteket vásároljanak, amelyeket a megyei tagszervezeteknél kölcsön tudnak adni fogyatékos embereknek. Ezzel egy időben megkezdték egy speciálisan értelmi sérült felnőtt emberek részére optimalizált applikáció kifejlesztését.

– Természetesen mi is egyike lettünk az országszerte húsz helyszínen létrehozott Önálló Életviteli Centrumok hálózatának. A célunk ezzel is az, hogy a fogyatékosok számára megkönnyítsük az önálló életvitelt – magyarázza Németh Klára, az ÉFOÉSZ néhány éve megalakult Vas megyei szervezetének elnöke. Elmondja: a megyénkbe került húsz jó minőségű okostelefon és húsz tablet kölcsönzése már beindult, az okoseszközök egy része magánszemélyekhez, a családjukkal együtt élő fogyatékosokhoz, más részük bentlakásos intézményekbe kerül ki néhány hetes használatra. De természetesen vannak az érdekvédelmi szervezet mintegy kétszáz Vas megyei tagja között jó néhányan, akik a saját mobiltelefonjukra tudják letölteni az alkalmazást.

Az applikáció működését Szabó Zsófi készségesen mutatja meg nekünk. Ő a programban önérvényesítő munkatársként vesz részt, az ő feladata, hogy a tréningeken fogyatékos sorstársainak segítsen és a mentor tudomására hozza a felhasználás közben felmerülő problémákat. Először beüti a tableten a rendkívül egyszerűre tervezett PIN-kódot, majd sorban megmutatja az egyes menüpontokat. Ezeket azon felhasználók számára, akik nem tudnak olvasni, piktogram és különböző színek használata is segíti beazonosítani.

Az első, amire rákattint, a „napirend” ikon.

Ez egy kicsit az ép emberek által is használt emlékeztetőre hasonlít, ide kell beírni reggel az aktuális napi teendőket az időponttal együtt, mint például napközi, munka, séta, gyógyszerbevétel. Egy másik menüpont a tájékozódást segíti, gyakorlatilag egy térkép alapján elvezeti használóját az előre betáplált, gyakran felkeresett helyszínekre, mint amilyen a saját otthona, a piac vagy a posta. A „vásárlás” menüpont alatt egyszerű termékek bevásárlólistáját készíthetjük el, úgy, hogy az alkalmazás még az egyes bankjegyek kiválasztásában is orientál. De elmenthetők ruhavásárláshoz az illető konfekció- és cipőméretei is, és megint más ikonra kell ráklik­kelni, ha a használó eltévedt vagy bajba került. Különösen hasznos az „indulok” pikto­gram, amely rákérdez: elzártad-e a gázt, becsuktad-e az ablakot, nálad vannak-e a kulcsaid? Csak akkor javasolja az elindulást, ha már minden teendő elvégzését visszaigazolta a felhasználó.

A program indításakor tematikus workshopokat tartottak a fogyatékosoknak arról, hogyan kezelhetik a mindennapi élet során felmerülő szituációkat. Az okoseszközök mellé egy tájékoztató füzet is eljutott hozzájuk – mind az eszköz használatával, mind az érintett témákkal kapcsolatban.

Szóba került az időbeosztás és a kommunikáció csakúgy, mint a párkapcsolat vagy a különböző vészhelyzetek – tudjuk meg Hajas Klaudiától, a szervezet titkárától, aki a 11-es huszár úton működő Önálló Életviteli Centrum munkájáért felel. Természetesen a szülőkkel is konzultálni kell, hogy hogyan és milyen adatokat tápláljanak be az okoskészülékbe, de ebben szívesen együttműködnek, hiszen nekik a legfontosabb, hogy gyermekük előbbre lépjen az önállósodás útján. De az ­ÉFOÉSZ ugyanitt és a bentlakásos intézetekben a konkrét applikációtól függetlenül is tart olyan tájékoztatókat, amelyekkel a biztonságos internethasználatra készítik fel a sérült fiatalokat.

Németh Klára, a szervezet elnöke mindehhez hozzátette: azon dolgoznak, hogy minél több sérült felnőtt tanulja meg a saját érdekeit képviselni, és a munkájukhoz központi forrásokat is igénybe vehetnek. Az érdekvédelmi szervezet erős lobbitevékenységet folytat, ezért például az, aki ÉFOÉSZ-tagkártyával rendelkezik, ingyenesen kereshet fel számos hazai múzeumot és egyéb turisztikai nevezetességet. Így tehát több szempontból is indokolt, hogy az érintettek és családtagjaik is belépjenek az ÉFOÉSZ-ba, ahol jelképes összegű éves tagdíjat kell befizetniük.