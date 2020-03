Már a piac is bezárt Jánosházán

Váltásban dolgoznak a védőnők és a hivatali dolgozók, az időseket pedig ellátják: ki se kell lépniük otthonról és egyre fegyelmezettebbek, számolt be a koronavírus- járvány kezeléséről Jánosháza polgármestere, Kiss András.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

Egy jánosházi van otthoni karanténban, egy lázas beteg gyermek családja pedig önkéntes karantént vállalt – mondta el Jánosházáról Kiss András polgármester. A piac sem nyitott már ki és a játszóterek bezárásáról is döntött. A polgárőrök és a rendőrök folyamatosan járőrözn ek és a múlt héthez képest egyre kevesebb az idős ember az utcákon. Az önkormányzat mindent megtesz, hogy ki se kelljen mozdulniuk az időseknek otthonról. Bevásárolnak nekik, a bevásárlólistájukat mindennap 9 óráig adják meg telefonon, aztán házhoz viszik az árut az öregek napközi otthona munkatársai. Az ebédet is házhoz szállítják, csereéthordóval, az edényeket a báziskonyhán mossák, fertőtlenítik.

A patikába járást is megoldják már az idősek helyett – sorolta még a polgármester. A hivatalban „feleztek”, a dolgozók egy része otthonról végzi a munkáját, ehhez megkaptak minden informatikai támogatást, a dolgozók másik része bejár a hivatalba, a következő héten cserélnek. A védőnők is váltásban dolgoznak és alapesetben most csak az újszülöttekhez járnak ki, de természetesen telefonon elérhetők – hangsúlyozta Kiss András. Az önkormányzat a dolgozóit, ahogy az orvosi rendelőt is, ellátta megfelelő mennyiségű szájmaszkkal, kesztyűvel és kézfertőtlenítővel. Még a hitéletért is igyekeznek tenni: a hétközi miséket is közvetíti és rögzíti a jánosházi televízió.

Szájmaszkkal, kesztyűvel és fertőtlenítővel látták el az orvosi rendelőt

Bezárt a városban az óvoda, a kultúrház is, a programokat lemondták. Nehéz tervezni, de egyelőre az augusztus közepei városnapot még nem fújták le – mondta el a polgármester. A koronavírus-járvány idején is dolgozók munkáját a helyi tekézőből is elismerik. A létesítmény nem nyit ki a járványhelyzetre tekintettel, de kiszállításra üzemel a konyha, ezt pedig jótékonykodásra is fordítják: pizzát kaptak a nappali szociális ellátásban dolgozók. Ha lesz rá alkalom, akkor a helyi rendőrök és a patikusok munkáját is így, ajándék pizzaebéddel köszönik meg a tekézőből.