Megkezdte munkáját a Savaria Praxisközösség

Nagy volt az érdeklődés a Savaria Praxisközösség zarkaházi Szily-kastélyban megtartott nyitórendezvényén.

Talán a legnagyobb érdeklődés a négy végtagon végzett érszűkület-vizsgálatot övezte, azt ugyanis egyelőre szakrendelésen lehet elérni. A vizsgálóágyon ottjártunkkor éppen Körmötzi Miklós feküdt, aki a környéken lakik, és a felesége beszélte rá, hogy jöjjön el a szűrésre. Örömmel újságolta, hogy bár már 64 éves, egy kis túlsúlyon kívül semmi rendellenességet nem találtak nála, pedig a légzésfunkciós készülék pipáját is a szájába vette.

A vérnyomás- és vércukormérésnél inkább nők gyülekeztek. Németh Zoltánné örült, hogy bár cukros, most kedvező értéket regisztráltak nála, a vérnyomása viszont magasabb volt a kelleténél.

A mérlegnél nemcsak a súlyukat, hanem a testzsírmennyiségüket is megtudhatták a hölgyek és urak. Vinczéné Végvári Katalin dietetikusnál sokan kértek időpontot egy hosszabb elbeszélgetésre, főleg olyanok, akik cukorbetegséggel vagy valamilyen érrendszeri problémákkal küzdenek, vagy egyszerűen csak fogyni szeretnének. Gyűltek a jelentkezések a gyógytornász listáján is.

Szombathely déli városrészében már sokéves hagyománya van a prevenciós munkának, korábban is voltak az egészség megőrzését szolgáló rendezvények. Mostantól új keretet ad a munkának a január elejével megalakult Savaria Praxisközösség – számolt be dr. Nagy Éva, a most induló, Három generációval az egészségért program gesztora.

– 2018 májusában hívtuk életre az Első Vasi Praxisközösséget, szombathelyi és környékbeli kollégákkal. Ettől az évtől a kezdeményezés már három irányba ágazik: 15 praxis és 30 település lesz részese a rendszeres prevenciónak. A Savaria Praxisközösséghez két szombathelyi, az acsádi, a sorokpolányi és a toronyi háziorvos csatlakozott, munkánkban nővérek, védőnők, dietetikus és gyógytornász is részt vesz. A másik két praxisközösség Ikervár és Sótony központtal folytatja munkáját.

Dr. Nagy Éva szerint az emberek egy kötetlen programra sokkal szívesebben eljönnek, mint a rendelőbe, sokan csak a jogosítvány meg­újítása kapcsán fordulnak orvoshoz. Itt az öt-hatféle szűrésen sok felfedezetlen magas vérnyomás, kóros cukorszint kerül napvilágra, elősegítve az időben megkezdett gyógykezelést.

A szűrések után prof. dr. Nagy Lajos tartott hasznos, sok gyakorlati példával illusztrált előadást a szívinfarktusról és a sztrókról, különös tekintettel arra, hogy mi a teendő, ha bekövetkezett a baj, valamint beszélt arról is, hogy miképpen előzhetjük meg annak bekövetkezését.