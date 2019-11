Mennyiségében kevesebb, de minőségében jobb nedűket sikerült készíteni idén

Ékesszólóan, alkotásukban gyönyörködve mutatták be és kínálták az újbort a gazdák a Petőfi művelődési házban szombaton, kíséretükben a borbarát hölgyek ragyogtak.

A kulturális műsorban Lőrincz Miklós: A butaság széruma című bohózatát játszotta a Lukácsházi Nyugdíjas Klub, és a Farkas Sándor Egylet citerásai, énekesei adtak elő bordalokat. Köszöntötték névnapjukon az Erzsébeteket, Jolánokat és Katalinokat, kiemelten két nagy virágcsokorral a rendezvénynek otthont adó kultúrház igazgatóját, Ziembiczki Erzsébetet, Kamper Natáliát, Kőszeg Város 20. Borkirálynőjét. Aztán a szín átrendeződött az újbor üdvözlésére, felsorakoztak poharakkal a kezükben az első kóstolók.

Először Németh Árpád borosgazda fogalmazta meg gondolatait az újborról, majd Tóth Marcell, az Év Borásza köszöntötte a gazdatársakat és a borbarát hölgyeket. A 2019-es évjáratról beszélt, ami „szép lett, de nem volt egyszerű feladat”. Borkészítés és rendezvények terén is gazdag év volt: a vízkereszt-napi kóstolástól, a borhölgyek köszöntésén, az Orbán-napi gyepűtipráson, a nyitott pincék napján át a szüreti felvonulásig, illetve az Erzsébet-napi borbemutatóig. Közben jártak testvértelepüléseken is bemutatókat tartani. Nagy siker, szép eredmény, hogy helyben és a környéken is lehet csepregi palackos és folyóbort venni. A városnak is büszkeség, hogy olyan minőséget tudnak készíteni a gazdák, ami étteremben, boltokban is megállja a helyét. Ez minden érintettnek nagy álma volt. A csepregi bort különböző szintű versenyeken is eredményesen szerepeltették.

– A kemény munka gyümölcse beérik. A tavasz megtréfált minket, és ékköves araszoló hernyó károsította a rügyeket, ami éjjel dolgozik. Még nem találkoztam vele, de ha jövőre jön, biztos meglesem – mondta Tóth Marcell megnevettetve a közönséget, bár fájó, hogy a kártevővel egyelőre nem tudnak mit kezdeni. Pusztítottak a szőlőkben egyes madárrajok, így rigók is, de szerencsére jégkár nem volt. Nyáron a kevés csapadék ellenére ígéretes volt a termés, de szüretkor már látták: 20-25 százalékkal kevesebb a szőlő, igaz, gyönyörű cukorfokokkal és savakkal. Új, hogy paraméterekre szüretelnek, nem akkor, amikor a család ráér. Törekszenek a hideg erjesztésre, így tudnak minőséget produkálni.

A rendezvényen egyperces csenddel emlékeztek egykori gazdatársukra, Nagy Istvánra, majd Finta József plébános megszentelte az újbort. A Szentírásból idézett: „Én vagyok a szőlőtő, Ti vagytok a szőlővessző.” Majd kifejtette: ha a vessző elválik a szőlőtőtől, nem tud termést hozni, mindig lehet a békétlenség, a rivalizálás, a civakodás helyett a békességet, a közös örömet, az embertársi szeretetet választani.

A színpadon bemutatták a Stefanics Kornél pincészetének egy nem saját termesztésű olaszrizlingjét, Németh István egy Othello cuvée-t hozott. Majd Kamper Natália borkirálynő köszöntötte az összegyűlteket, és az újborról szólva úgy fogalmazott: sok víz lefolyik majd a Répcén, mire megérik. Azt kívánta a gazdáknak, hogy kitartó szorgalommal gondozzák boraikat, hogy mire beköszönt a tavasz, szép eredményeket érjenek el. Horváth Zoltán polgármester az általa kóstolt vörösbort véleményezte. Amint mondta, kellemes és üde, érezhető benne a kétkezi munka, az óriási szakértelem. Hamvas Bélát idézte, aki szerint a bor társas, igazi lényét közösségben bontja ki igazán. Az est jó alkalom volt e társaság megtalálására. Horváth Edina, a Csepregi Borbarát Hölgyek egyesülete nevében invitált mindenkit az újborokhoz, amelyekből idén mennyiségben kevesebb lett, de minőségben nem maradnak el a tavalyitól. Az aulában Haizler László, Keszőce Attila, Tóth Kálmán, Tóth Marcell, Németh Árpád, Németh István, Horváth Gábor, Horváth József csepregi borászok kóstoltattak a kőszegiek és lukácsháziak mellett.