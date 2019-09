Mi tesz valakit modellé, műsorvezetővé? – Némethy Marcsit kérdeztük

Némethy Marcsi jelenleg főállású anyuka, és a Szombathelyi Televízió munkatársa. Pályáját Budapesten kezdte, ahol dolgozott színészként és műsorvezetőként. Szerepelt a Jóban rosszban című televíziósorozatban és Gombos Edinával közösen vezették a Boszorkánykonyha című műsort.

Némethy Marcsi műsorvezetőt és konzulenst kérdeztük a szépségről, modellkedésről és műsorvezetésről, a Tündérszépek 2020 versenyünk kapcsán.

Gyerekkorában érdekelte a színészet, végül műsorvezetőként is dolgozott. Hogyan követték egymást a különböző lépcsőfokok az életében?

Igen, gyerekkoromtól kezdve érdekelt a színészet, középiskolát is ennek megfelelően választottam. Tagja voltam a szombathelyi amatőr Ferrum Színházi társulatnak, mégsem mertem jelentkezni a Színművészeti Egyetemre. Helyette politológusként végeztem az ELTE-n. De nem bántam meg. Az öt év egyetem, az érdekes témák csak gazdagították a világlátásomat.

Már a tanulás alatt elkezdtem „modellkedni”, reklámokban, sorozatban szerepeltem. Az egyetem végeztével pedig egyszerre leszerződtem egy országos kereskedelmi csatornával, mint műsorvezető. Ekkor felvételt nyertem Gór-Nagy Mária Színi tanodájába is, de úgy éreztem akkor a forgatások mellett ez túl sok lenne. Mára pedig már rengeteg tapasztalattal rendelkezem és ez a legfontosabb. Dolgoztam reklámfilmekben, színpadon, sorozatban, konferáltam rendezvényeken, vezettem műsort egyedül, műsorvezető társsal, élőben és felvett adásokban, országos kereskedelmi csatornánál és helyi televíziónál.

Mennyire volt nehéz a modellből színésszé, majd műsorvezetővé válás útja?

Nem nevezném magam se modellnek, se színésznek. Az elsőhöz a magasságom nincs meg a másodikhoz meg a végzettségem. Bár sok Kossuth -és Jászi Mari-díjas színészünk van, akik szintén nem a Színművészeti Egyetemen szereztek diplomát. Esetemben arról van szó, hogy általában nagyobb sikerrel járok a szöveges szerepeknél a meghallgatásokon, ahol egy kis színészi játékot is meg lehet villantani.

Büszke vagyok arra is, hogy az első műsorvezető castingomon tapasztalt színészek közül esett rám a választás. Azonban valóban nehezebb papír nélkül boldogulni a pálya elején. Ha egy casting során megkérdezik mi vagy és a válasz „színész”, akkor az tiszteletet parancsol, legalábbis szerintem.

Azonban mindegyik területre igaz, hogy az átlag ember egyszerű, könnyű szakmának tartja mindhármat: kevés munka, sok pénz. Ez nem igaz, egy modellnek rengeteg idejébe kerül, amíg egy meghallgatásra felkészül: frizura, smink, ruha. Sokaknak ez időpocsékolásnak tűnhet, pedig sok múlik rajta. Mindegyiknél igaz, hogy az adott személy adja az arcát termékhez, műsorhoz. Ha ebben a szakmában hibázik, akkor nem a szűk ismerősök illetik kritikával, hanem egy egész város vagy ország.

Mire figyeljenek a lányok egy fényképezés során?

A legtöbb kezdő azt gondolja, hogy neki egy fotózás során nincs más dolga, csak az, hogy szép legyen. Ha elégedett a sminkjével meg a frizurájával, akkor a többi a fotós dolga, de ez nem így van. Sok fotós azért jó, mert nagyon szépek a fények, mert érzi, mikor ránéz a fotóra, hogy ez az, amit akart. Megvan az összhang, amit szeretett volna elérni. De ő nem feltétlenül tudja megmondani a modellnek, hogyan tartsa a kezét, merre nézzen. Ez már a modell feladata, munka előtt át kell gondolnia, milyen témájú fotózásra kérték fel, mi lesz annak a mondanivalója, a hangulata, ahhoz igazodva kell pózolnia. Ezeket előre el lehet tervezni, otthon tükör előtt gyakorolni. Lehet, hogy ami elméletben jónak tűnik, az a fotón egyáltalán nem mutat jól, de ez ne görcsös készülést jelentsen, mert annak sem lesz jó vége. A felkészültség pusztán a gördülékeny, jó hangulatú sikeres munkát segíti elő.

Mennyire fontos az egyediség a modell szakmában?

Az egyediség itt is nagyon fontos. Szép lány, rengeteg van, de kell valami, ami miatt valaki kiemelkedik közülük.Van, aki azért lesz egyedi, mert a szépsége mellett nagyon jó a humora, a kisugárzása, vagy képes lefutni a Maratont, esetleg szereti az extrém sportokat vagy 7 nyelven beszél…. Ez mindig más. Egyedi lehet valaki attól is, hogy bizonyos helyzeteket hogyan reagál le, viccesen elüti a beszólásokat, és laza tud maradni a kellemetlen helyzetekben is.

Mit tanácsolna a kezdő modelleknek, hogyan tudnak érvényesülni később a szakmában?

A kezdő modelleknek azt tanácsolnám, hogy végezzenek el egy média iskolát, amivel én is foglalkozom. Gyűjtsenek be minél több tapasztalatot, információt, jobb más hibáiból tanulni. Elég egyetlen rossz lépés, ami a karrierjük végét is jelenheti. Rengeteg ügynökség, iskola van a piacon, sajnos ezek közül sok csak a fejpénzt nézi és nem ad akkora tudást, tapasztalatot, amennyi pénzt elkérnek a képzésért. Én is azért kezdtem el oktatással foglalkozni, mert úgy éreztem a lényeget sehol nem árulták el. De tanácsolom, hogy döntsék el előbb magukban, hogy mit szeretnének elérni a média területén. Nem mindegy, hogy valaki az egyetem mellett akar modellkedni hobbiból vagy ez az ő életcélja és ő szeretne lenni az új szupermodell.