Milliárdos építkezések és bővítések Dél-Vas megyében

DÉL-VAS MEGYEI KÖRKÉP Összesen csaknem 1,4 milliárd forint értékben kezdődnek bölcsődebővítések és -építések Dél-Vas megyében: most hirdettek eredményt a TOP-forrás ezen kiírásában.

Dél-Vas megyében kilenc terv nyert, minden érintett önkormányzat, fenntartó megkapta a hivatalos értesítést a sikeres pályázatról – tájékoztatott V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője. – A kormány politikájának fun­damentális eleme a gyerekek születésének ösztönzése, a családok támogatása – hangsúlyozta a sikeres bölcsődebővítési pályázatok kapcsán a képviselő. A leendő építke­zések másik vetületét is kiemelte: a koronavírus-járvány után a gazdaság felpörgetésében is jelentősek lesznek a beruházások.

Kilenc építkezés kezdődhet a választókörzetében, megalapozott tervek realizálódnak, konkrét elképzelésekkel pályáztak a fenntartók. Jánosházán is készen álltak a tervekkel: két éve vásárolt az önkormányzat ingatlant, gyakorlatilag az óvoda mögötti területet és az azon álló épületet.

Pályázati sikerre vártak, hogy megkezdődhessen a bölcsőde kialakítása – emlékeztetett Kiss András polgármester. Az önkormányzat fenntartóként több mint 216 millió forintot nyert a bölcsőde kialakítására, ezzel a térségben a második legnagyobb összegből kezdődhet, folytatódhat a munka, ennél többet csak Vasszécseny önkormányzata nyert, 350 milliót. Több mint 100 millió forint jut bölcsőde bővítésére és kialakítására Szentgotthárdon, Csörötneken, Csákánydoroszlóban, Nádasdon és Rumban. Sorokpolány 80 milliót, Csempeszkopács több mint 76 millió forintot nyert ezen a pályázaton. Ezzel Dél-Vas megyében 1 355 571 545 forintból készülnek, bővülnek bölcsődék.