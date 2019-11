Nem tudott leállni: csak lopta, lopta a bicikliket Szombathelyen

Most már valószínűleg börtönbe kell mennie annak a férfinak, aki eddig megúszta felfüggesztettel, amiért sorozatosan kerékpárokat lop. Meg rollereket is.

Lopás a vád a férfi ellen, ezúttal hét bicikli és két roller ellopása miatt áll bíróság elé, tájékoztatott közleményben dr. Fülöp Hajnalka, a Vas Megyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője.

Ismerik már a hatóságok a biciklitolvajt, korábban kerékpárlopás miatt többszörösen büntették, legutóbb felfüggesztett fogházbüntetésre és pártfogó felügyeletére ítélte a Szombathelyi Járásbíróság. Nem volt visszatartó ereje a büntetésnek: tavaly ősztől idén februárig ismét lopott. Ezúttal hét kerékpárt és kettő rollert. Szombathelyi társasházak alagsorából vitte el a járműveket, általában úgy, hogy elvágta a zárat.

Most már végrehajtandó börtön legyen a büntetés – ezt javasolja a bíróságnak a Szombathelyi Járási Ügyészség. Meg azt is, hogy le kelljen ülnie a korábbi felfüggesztett szabadságvesztést is.

