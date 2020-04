Nemény: Szombathelyen eddig 4 pozitív teszt született, de már közülük mindenki meggyógyult

Ismét online fogadóórát tartott dr. Nemény András, Szombathely polgármestere. A mostani alkalommal vendége dr. Puskás Tivadar, a város előző polgármestere volt.

Az alkalomra nem csak a városban élők, hanem a sajtó kérdéseit is várták. Lapunk azt szerette volna megtudni: Mennyi pénzt költött el eddig a város a védekezésre? Mely területekről csoportosítanak át? Lesz-e így bármi is a beígért járda és útfelújításokból az idén? Mi a helyzet a folyamatban lévő projektek fedezeteivel?

Több város polgármestere, tett olyan intézkedéseket, amelyekkel távol tudják tartani a turisztikai célpontoktól az embereket az ünnep alatt. Tervez-e ilyen intézkedéseket Szombathelyen?

Megtudtuk: eddig 161 millió forintot fordítottak erre. Ebben nincs benne az a 220 millió, ami a segélyalapba csoportosítottak. Ebből tudnak majd anyagi segítséget nyújtani azoknak, akik most veszítették el a munkájukat, vagy nehéz anyagi helyzetbe kerültek. Erre eddig 509 ember jelentkezett.

Az átcsoportosítás a költségvetésből és a képviselői keretekből történt, a hulladékgazdálkodás előfinanszírozásából is próbálnak minél hamarabb pénzhez jutni. A folyamatban lévő projektek haladnak, az óvoda, iskola és bölcsőde felújítások pedig semmiképp sem állnak le. Az útfelújítási kerethez sem kellett eddig hozzányúlni. Utóbbit felülbírálhatják még a vezsélyhelyzet elmultával. Májusban egyébként költségvetés módosítást is terveznek, addig a városi cégek gazdálkodását is átnézik.

A kijárási korlátozással kapcsolatban pedig Nemény András azt is elárulta: a rendőrkapitánnyal már egyeztetett, de úgy látják nem kell újabb intézkedéseket hozni. Nem biztos, hogy például a Csónakázó tó lezárása jó ötlet lenne, hiszen így csak csökkentenék azt a teret, ahol az emberek mozoghatnak, pedig a cél az, hogy tartsuk a távolságot.

Kiderült az is, a városban az adás időpontjában 51 fő volt házi karanténban, a kórházban pedig nem feküdt pozitív tesztel rendelkező beteg. Szombathelyen eddig 4 pozitív teszt eredmény született, de már közülük mindenki meggyógyult.

A polgármester ugyanakkor felhívta a figyelmet: a helyzet még jó, de a fegyelmet fel kell tartani, hogy ez így is maradjon. Ez a vihar előtti csend is lehet.

Szombathely restart program a jövő héten indul majd. Ennek részeként például bizonyos önkormányzati ingatlanok bérleti díjból engednek el, csökkennek a közterület használat díjai is.

A szociális bérlakásokban élők jogviszonyát pedig automatikusan meghosszíbítják a veszélyhelyzet utáni 2 hónapig.

Jövő héten a menetrend is változik, a szünidei vagy a szombati rendszer szerint járnak majd a buszok.

A koronavírus alapba a lakosság felajánlásából már több, mint 8 millió forint gyűlt össze, ebből mobil lélegeztetőgépet válaszolnak majd.

Puskás Tivadar arról beszélt, rendkívül fegyelmezett viselkedés móddal lehet távol tartani a vírust. Félre kell tenni a véleményeket, vitákat és közösen küzdeni a célért, mindent meg kell tenni a szombathelyiekért.

Arról is beszélt, büszke, hogy annál a szervezetnél szolgálhatott, ami most az élvonalban küzd a vírus ellen, szükség esetén pedig a mentőknél bármikor számíthatnak az ő szolgálatára is.

Véleménye szerint a háziorvosi rendszer bár másképpen üzemel, de működése zavartalan. A lakosságot arra kéri, elöször telefonáljanak és csak ezután menjenek a váróba.

Elmondta: a húsvét a család ünnepi, a bizakodásé és a jövőé. Ezt a részét a járvány alatt is meg kell tartani. Azok a családtagok viszont, akik nem egy háztartásban élnek, kéri, hogy most ne jöjjenek össze. Tudja, hogy ez nehéz, de lelkiekben is lehet találkozni. Csak fizikailag kell távol lenni. Szellemiekben megélhető a húsvét. Mindenkinek áldott ünnepet, fegyelmet és empátiát kívánt.