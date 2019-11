Nők a mérnöki pályán – A műszaki érdeklődés mögött gyakran az apai minta áll

Nők a mérnökpályán címmel rendeztek kerekasztal-beszélgetést hétfőn az ELTE IK Savaria Műszaki Intézetében a Vas Megyei Önkormányzattal közös szervezésben.

A középiskolás közönség előtt köszöntőt mondott dr. Balázsy Péter megyei jegyző, a vendégekkel Perlaki Nóri beszélgetett. Németh Zsuzsáról (27), az egyik neves szombathelyi cég (BPW-Hungária Kft.) projektvezetőjéről megtudtuk: Győrben végzett a Széchenyi István Egyetemen, termelés­irányítás-támogató mérnökként dolgozott három évig a vállalatnál, most nevezték ki projektvezető mérnöknek. A műszaki érdeklődése általános iskolás korában körvonalazódott, a családi minta az volt, hogy az édesapjának technikusi végzettsége van. – Inkább vele szerettem lenni, mint a konyhában állni, segítettem neki biciklit, mosógépet szerelni. Kitartásra, problémamegoldásra nevelt – mesélte Zsuzsa. – Most projektvezetőként a szervezési és koordinációs képességeimet tehetem próbára. Fontos a mérnöki gondolkodásmód, át kell látnom a termékfejlesztéstől a gyártás bevezetéséig minden fázist, és adott esetben a nyomon követésen is dolgozom.

Mesics Olívia (46), a szentgotthárdi autógyár (Opel Szentgotthárd) HR-vezetője bölcsész és szociológus végzettséggel kezdte a pályáját, majd közgazdasági diplomát szerzett. Huszonkét éve dolgozik az Opelnél. A HR-területről ment gyesre, a harmadik gyermek megszületése után a termelésbe tudott visszamenni. – Akkor ehhez kellett alkalmazkodni. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy mertem vállalni. Nem volt műszaki végzettségem, de talán épp az egyéb képességek segítettek abban, hogy érvényesülni tudjak. Visszakerültem a HR-területre – mondta Olívia. – Miután láttam a termelést, jobban tudom, hogy a munkavállalók hogyan gondolkodnak erről.

Markovits Alexandra (21) diákként szólt a diákokhoz: a duális gépészmérnökképzés másodéves hallgatója. Az édesapja autószerelő. A Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolájába járt gépgyártástechnológiai technikus szakra, egyedül volt lány, sok fiú között szocializálódott, megszokta ezt a környezetet, nem furcsa számára. Mindig a legnagyobb igyekezete és a legjobb tudása szerint teljesít, biztos megélhetést lát a műszaki pályán.